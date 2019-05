<span style='text-decoration: underline;'>Empêché d’exercer ses missions par les députés du FLN</span>:<br><span style='color:red;'>Bouchareb vit-il ses dernières heures à la tête de l’APN ?</span>

L’argument a certes du mal à passer, mais l’ordre en question était que Bouchareb démissionne de son poste à la tête de l’APN. Khaled Bouriah, président du groupe parlementaire du FLN à l’APN, semblait, hier très déterminé à obtenir la démission du patron de l’Assemblée.

Scène invraisemblable, hier, au siège de l’As-semblée populaire nationale. Des députés FLN qui, avaient auparavant gelé leurs travaux en protestation contre le président de l’APN, ont forcé la porte du bureau de ce dernier. Entrés quasiment par effraction, les élus s’étaient vu empêcher d’évoluer dans les lieux par les services d’ordre de l’Assemblée. Il s’en est suivi une petite escarmouche qui n’a fort heureusement pas dégénéré. Mais cela n’a pas empêché les contestataires d’avoir un échange vif avec Mouad Bouchareb. Les députés ont expliqué leur comportement assez peu civique, faut-il le souligner, par le refus du président de l’APN de les recevoir. Aux dires de ces députés, leur intention était de transmettre au président de l’APN installé, il y a à peine une année par ces mêmes députés, le message du mouvement populaire. L’argument a certes du mal à passer, mais l’ordre en question était que Bouchareb démissionne de son poste à la tête de l’APN. Khaled Bouriah, président du groupe parlementaire du FLN à l’APN, qui a pris la tête de la protesta anti-Mouad, semblait, hier, très déterminé à obtenir la démission du patron de l’Assemblée, dans les meilleurs délais possibles. Dans le point de presse qu’il a organisé à l’issue de la «démonstration», Bourriah n’a pas fait dans la nuance et mis en avant sa volonté et celle de ses camarades, ainsi que de la nouvelle direction du FLN de régler l’affaire Mouad dans les jours à venir. Il a d’ailleurs précisé que «c’est le FLN qui avait présenté la candidature de Bouchareb à la présidence de l’Assemblée». Aujourd’hui que «les données ont changé (…) suite aux manifestations populaires qui revendiquent le changement», le parti doit s’y adapter. L’on veut pour preuve le propos du chef du groupe parlementaire. «Nous n’avons fait que reproduire l’appel des manifestants et du hirak», a encore lancé M. Bouriah, accusant le président de l’APN de s’obstiner «à ne pas partir». M. Bouriah a ajouté qu’«en raison la situation actuelle (due au gel des activités du groupe parlementaire du FLN), les activités de l’APN demeurent gelées», appelant ainsi M. Bouchareb «à placer l’intérêt général au-dessus des intérêts personnels».

Rappelons, que le groupe parlementaire qui s’était réuni pour «examiner la revendication du hirak, relative au retrait de M. Bouchareb», a conclu à la nécessité d’une réponse immédiate et sans délais «à cet appel». Les députés du vieux parti qui disent s’aligner sur la volonté du mouvement populaire, ont invité Bouchareb «à se retirer de son gré de la présidence de l’Assemblée, conformément aux revendications populaires». 24 heures plus tard, ils sont passés à l’acte et perturber le travail du président de l’APN.

Bouriah justifie l’action d’hier également par la réunion des Vice-présidents de l’APN et des présidents des commissions permanentes avec le président de l’Assemblée, tenue le 8 mai dernier. Le ton était monté. Plus que cela, le chef du groupe parlementaire évoque, comme autre argument, la réunion jeudi dernier du groupe parlementaire du FLN sous la présidence de son SG Mohamed Djemiai qui avait invité explicitement le président de l’APN «à répondre aux revendications du Hirak et à démissionner de la présidence de l’Assemblée».

Cette batterie de «justifications», semble suffire au vieux parti pour débarquer Mouad Bouchareb.

Yahia Bourit