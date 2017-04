<span style='text-decoration: underline;'>Le cahier de charges sur la sous-traitance automobile est prêt</span>:<br><span style='color:red;'>Bouchouareb assume la politique d’industrialisation</span>

Cela vaut un engagement du gouvernement et une réelle volonté politique d’accompagner la dynamique industrielle, mais également une confirmation du choix du SKD-CKD qui n’est rien d’autre qu’une étape incontournable dans le processus de monter dans la chaîne d’intégration.

Le «bougonnement» de l’industrie automobile en Algérie, actuellement objet de polémique depuis les fameuses photos des véhicules de l’usine Hyundaï de Tiaret, devra se consolider avec la publication prochaine d’un cahier de charges sur la sous-traitance. Annoncé hier par le ministre de l’Industrie et des Mines en marge du lancement d’un jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne pour développer l’innovation industrielle en Algérie, ce document viendra donner du sens à un processus industriel en bute à des critiques acerbes de la part des lobbys de l’importation de véhicules. «Concernant le cahier de charges de la sous-traitance, les textes sont au niveau du gouvernement» a clarifié Abdeslam Bouchouareb, pour qui la sous-traitance a désormais un «appui réglementaire concret». Il est bien entendu question de booster ce créneau pour conforter l’industrie nationale de l’automobile et, partant, créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Il y a lieu de préciser que ledit cahier de charge ne tombera pas comme un cheveu dans la soupe, puisqu’il s’intègre dans une architecture juridique dédié à l’émancipation de toutes les filières industrielle dont la nouvelle loi d’orientation sur la petite et moyenne entreprise, adoptée récemment par le Parlement.

Pour ce qui concerne précisément la sous-traitance, le ministre de l’Industrie et des Mines ne compte pas aller à l’aveuglette. «Nous avons demandé à nos partenaires (Renault, Volkswagen et autres constructeurs automobiles), de s’inscrire et de s’impliquer dans cette politique de sous-traitance pour développer ces métiers» a encore indiqué le ministre.

«Nous avons ouvert notre marché à nos partenaires. En contrepartie, nous demanderons des parts de marché pour les pièces (de rechange) que nous fabriquerons», a-t-il plaidé, histoire de donner toutes ses chances au cahier de charges sur la sous-traitance.

Cela vaut un engagement du gouvernement et une réelle volonté politique d’accompagner la dynamique industrielle, mais également une confirmation du choix du SKD-CKD qui n’est rien d’autre qu’une étape incontournable dans le processus de monter dans la chaîne d’intégration.

M. Bouchouareb n’a pas manqué, à ce propos, de souligner que l’industrie automobile en Algérie est en train de devenir une réalité à travers les progrès enregistrés à travers le lancement d’une dizaine de projets, «malgré quelques problèmes et difficultés qu’elle rencontre».

Pour ce qui concerne l’importation de véhicules, soumise au régime des licences depuis plus d’une année, le ministre de l’Industrie a démenti l’existence du moindre problème avec les fournisseurs européens. Pour lui, la procédure des licences n’impactera pas l’accord d’association avec l’UE. Il en veut pour justification que cette façon d’opérer a été imposée par une conjoncture spéciale, marquée par une situation économique difficile pour le pays.

«Chaque pays qui fait face à des difficultés financières, revoit ses priorités (…). Nous n’avons entrepris aucune démarche qui soit contradictoire avec les clauses de l’accord» a indiqué M. Bouchouareb.