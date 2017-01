<span style='text-decoration: underline;'>Certains l’ont imputé au scandale du RHB</span>:<br><span style='color:red;'>Boudiaf dément tout retrait de la loi de la santé</span>

Lors de son intervention hier, au forum de la Radio Nationale, le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, a nié en bloc ce qu’il qualifie de supputations selon lesquelles le projet de loi sur la santé a été retiré de l’APN.

Au lendemain d’une vive polémique ayant suivi le retrait du compliment alimentaire pour des effets néfastes sur la santé des diabétiques, il y a ceux qui estiment que la présentation pour débat du projet de loi sur la santé a été reportée pour une date non connue à cause de ce scandale notamment.

Interrogé sur ce point précis, le ministre de la Santé qui intervenait hier sur le forum de la Radio Nationale, a affirmé qu’il ne s’agit que de supputations en niant le retrait du texte de loi à l’APN. «Le projet de loi sur la santé n’a pas été retiré, il est au niveau du parlement, mais comme il s’agit d’un projet de loi important qui concerne la société, on a décidé de prendre le temps de le mâturer», explique Abdelmalek Boudiaf. De plus, ajoute-t-il, «les députés sont actuellement focalisés sur les élections législatives, rien n’urge, il faut attendre la prochaine assemblée pour le débattre».

Concernant l’encouragement de la production locale des médicaments qui a atteint 61% en 2016, le ministre a fait savoir que le marché national sera couvert à 70% d’ici fin 2017.

Le ministre a imputé la hausse de la facture d’importation des médicaments durant l’année écoulée aux prix des vaccins, en raison «de l’augmentation du taux de naissance qui a dépassé un million en 2016», soulignant par la même occasion l’engagement du gouvernement à produire ces vaccins localement dans le cadre de partenariats conclus avec des pays leaders en la matière.

Concernant le phénomène de médecine alternative et d’automédication, notamment la prise abusive d’antibiotiques sans prescription médicale, le ministre a indiqué que le dossier des compléments alimentaires «sera pris en charge par le ministère après l’application de la nouvelle loi sur la santé, une fois validée par le parlement».

S’agissant de la prise en charge de ce dossier, le ministre a souligné l’importance de former des spécialistes pour veiller à la gestion des herboristeries afin de prémunir le citoyen contre «le risque d’empoisonnement», évoquant «la fermeture de plusieurs de ces locaux par le ministère du Commerce en attendant l’application de la nouvelle loi sur la santé.

M. Boudiaf a insisté sur l’organisation et la gestion du secteur privé qui complète, selon lui, le secteur public, rappelant «les mesures prises par le ministère pour clore le dossier de l’activité complémentaire à l’origine du «départ des médecins du secteur public vers le secteur privé».

Pour ce qui est de la gratuité des soins, le ministre a réitéré qu»’il s’agit-là d’un principe constitutionnel indiscutable réaffirmé par le président de la République à maintes occasions», étant «un acquis inaliénable».

Samir Hamiche