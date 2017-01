Il faut dire que l’exploitation que pourront en faire les partis de l’opposition, à l’occasion de la présentation du projet de loi sur la Santé, «massacrerait» le climat à quelques mois d’un rendez-vous électoral majeur.

Alger: Smaïl Daoudi

Très attendu par l’ensemble des professionnels de la Santé, et en phase d’élaboration depuis plusieurs années, le projet de loi sur la santé ne sera finalement pas déposé sur le bureau de l’APN comme prévu. Cet énième «incident» dans la «longue» vie de ce texte, dont la durée de maturation aura été la plus longue de tous les autres projets du gouvernement, ne saurait être assimilé à un abandan, à en croire le ministre de la Santé, Abdelmalke Boudiaf. En visite à la wilaya de Tipasa, le ministre s’est défendu d’une quelconque volonté gouvernementale de mettre le texte sous le tapis et indiquer fermement que le projet de loi sur la santé a été «reporté et non pas retiré ou annulé». Cette réponse, à une question qui lui a été posée en marge de sa visite de travail, a le mérite de la clarté, mais ne répond pas à toutes les questions que se posent les acteurs de la santé en Algérie. L’argument du ministre pour reporter l’examen du projet n’est, malheureusement, pas très convaincant ou tout au moins, manque de précision. Il dira à ce propos que le texte «ne peut être soumis au Parlement dans le contexte actuel». Très laconique et loin de satisfaire la demande d’informations, la réponse du ministre peut appeler à quelques interprétations assez malencontreuses. Y a-t-il un rapport avec l’affaire du complément alimentaire RHB, qui a défrayé la chronique et mis la personne du ministre au centre d’une grosse polémique ? On ne le saura pas formellement, puisque Boudiaf refuse d’évoquer «l’escroquerie», monté par un pseudo spécialiste et dont il a été victime. Il faut dire que l’exploitation que pourront en faire les partis de l’opposition, à l’occasion de la présentation du projet de loi sur la Santé, «massacrerait» le climat à quelques mois d’un rendez-vous électoral majeur. Le mieux serait de laisser passer l’actuelle législature pour soumettre le texte à la prochaine, sans risque de voir les débats prendre des directions malheureuses.

Cette thèse est défendue par les observateurs en l’absence d’une réponse précise des autorités habilitées, concernant le report de la présentation du projet de loi sur la Santé.

Faut-il souligner à ce propos que ce texte a déjà été examiné en Conseil des ministres. Cela revient à dire qu’il est finalisé. Boudiaf estime, justement, que la mouture est «très importante, car au diapason des mutations en cours dans le domaine». Il insistera sur le fait que le report «ne portera pas préjudice à ce projet de loi, en phase avec les développements enregistrés dans le secteur de la santé». Un point essentiel sur lequel le ministre est resté intransigeant, est en rapport avec la gratuité de la médecine. Un principe cardinal de l’Etat et au cœur de son identité. Ce principe immuable est «à la base même de la politique sociale en Algérie», signalera le ministre non sans insister sur le fait que «tout changement nécessite du courage pour y faire face».

Notons enfin que le ministre de la Santé était à Tipasa pour, notamment l’inauguration d’un hôpital de 130 lits. Cette infrastructure est conforme aux standards internationaux en la matière et constitue un véritable acquis pour le secteur de la Santé de la wilaya. Sept spécialités, dont la cardiologie, y seront exercées.