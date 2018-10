<span style='text-decoration: underline;'>Championnat afro-arabe de powerlifting</span>:<br><span style='color:red;'>Boughalem sacré champion pour la 6ème fois à Meknès</span>

L’athlète algérien Ilyès Boughalem a remporté samedi son 6ème titre de champion dans les championnats afro-arabe de powerlifting qui ont débuté mercredi à Meknès (Maroc) et qui se poursuivront jusqu’au 21 octobre en cours.

Dans un appel téléphonique avec l’APS, l’athlète a indiqué qu’il a décroché une médaille dans cet évènement sportif qui a vu la participation de 140 athlètes venus de 17 pays notamment la Tunisie, la Libye, le Maroc, l’Egypte, l’Irak, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Zimbabwe et l’Iran en tant qu’invité d’honneur. Grace à ce sacre, l’athlète sera qualifié à la Coupe du monde de powerlifting qui se tiendra en Suède entre le 8 et le 27 juin prochain. La deuxième et la troisième place ont été décrochées par la Libye et le Koweït respectivement. Concernant la participation des 4 athlètes nationaux, en l’occurence Zahra Tatar et Moussa Irdir, ces derniers devront concourir vendredi et samedi respectivement.