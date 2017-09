<span style='text-decoration: underline;'>Amical | CRB El Amria 0 - USM Bel Abbés 2</span>:<br><span style='color:red;'>Bouguelmouna et Lamara buteurs</span>

Afin de combler le défaut de compétitions de ce week-end, et après que le club phare de la Mekerra eut disputé, mercredi dernier, une première joute amicale face au voisin Ben Badis, qui se solda par une large victoire de cinq à un, les protégés de l’entraineur, Chérif El Ouazzani ont disputé vendredi dernier, un second match amical à El Amria, face au CRBEA local. L’USMBA enregistra donc son second succès, de deux buts à zéros. La première mi-temps se solda par un score vierge, mais dés la reprise, les gars de la Mekerra ont fait le break grâce aux réalisations, de l’avant centre El Habib Bouguelmouna et l’arrière latéral, Nabil Lamara. Notons, quelques absences du coté d’El Khadra, dont le défenseur et capitaine, Farés Ben Abderrahmane, et les attaquants Zeroula et Belahouel, alors que le premier gardien, Nadjib Ghoul s’entraina en solo. A dire, que l’Union prépare sereinement les trois joutes à venir, du championnat de la Ligue Deux, en allant vendredi prochain, chez le voisin le MC Oran, pour un chaud derby, puis, accueillir l’USM Alger, le mardi 3 octobre prochain, et recevoir la JS Kabylie le 7 octobre.

B. Didéne