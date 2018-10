<span style='text-decoration: underline;'>Le bureau de l’APN déclare la vacance de la présidence de l’Assemblée </span>:<br><span style='color:red;'>Bouhadja perd son poste</span>

Ce nouvel épisode vient compliquer la situation de l’APN, sachant que le désormais président déchu n’a toujours pas dit son dernier mot, il n’a, en tout cas, pas encore réagi au communiqué du bureau qui s’est réuni sans lui.

Le scénario concocté par les députés de la majorité parlementaire a connu, hier dans l’après-midi, un épisode décisif. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale, s’est réuni en l’absence de son président, Said Bouhadja, pour constater «la vacance du poste de président de l’Assemblée», révèle un communiqué rendu public à l’issue de cette réunion extraordinaire. Présidé par le député El Hadj Laib, en raison de son statut de doyen de l’Assemblée, le conclave des vis-présidents a décidé d’informer la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de la situation et l’a chargé d’ «élaborer un rapport constatant la vacance et le soumettre en séance plénière à l’adoption de la majorité des membres de l’APN». Le bureau a justifié le constat de vacance par l’incapacité du président à assurer ses missions au poste qu’il occupe. Cette option figure dans le règlement intérieur, ainsi que dans la Constitution, sauf que Bouhadja lui-même a toujours contesté la situation d’incapacité qu’on lui attribue et tenu, les deux premières semaines de la crise, à assurer toutes les tâches en rapport avec la responsabilité qu’il occupe au sein de l’APN. Mais la décision du bureau remet en cause cet état de fait et sa décision sera suivie d’effet, pour la simple raison que la majorité parlementaire l’appuie. De fait, la suite est facile à imaginer, à savoir que la plénière annoncée par le bureau aura la mission unique d’ouvrir les candidatures au poste de président de l’APN pour élire le successeur de Bouhadja. Cela devra intervenir dans les tous prochains jours, au début de la semaine prochaine, apprend-on de bonnes sources.

Ce nouvel épisode vient compliquer la situation de l’APN, sachant que le désormais président déchu n’a toujours pas dit son dernier mot. Il n’a, en tout cas, pas encore réagi au communiqué du bureau qui s’est réuni sans lui.

Ce qui peut ressembler à une solution politico-juridique acceptable risque de ne pas agréer les partis de l’opposition. Ces derniers, simples spectateurs, jusqu’à hier, feront certainement savoir leur refus de la manière dont s’est opéré le changement à la tête de l’APN. Mais la loi du nombre est favorable aux députés de la majorité parlementaire qui ont, à travers cette réunion du bureau, amorcer un processus inédit dans les annales de la Chambre basse du parlement.

Cet épilogue, s’il en est, vient clore un mouvement de protestation qui n’a pas faibli au fil des jours, bien au contraire. Les députés des partis de la majorité, à savoir le Front de Libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), le Mouvement populaire algérien (MPA), Tajamoue Amel El Djazair (TAJ) et des Indépendants ont montré leur détermination en organisant, mardi, un rassemblement de protestation à l’entrée de l’APN dans le but d’interdire son accès à M. Bouhadja, réitérant leur attachement à obtenir sa démission.

Les présidents des groupes parlementaires de ces partis avaient remis au président de l’APN une motion de «retrait de confiance» dans laquelle, ils ont dénoncé des «dépassements et violations» enregistrés au sein de l’institution législative.

M. Bouhadja avait répondu, lors d’une réunion tenue la semaine dernière avec les directeurs de l’administration des finances et des relations extérieurs à l’APN, à ces accusations en affirmant que «ces reproches exprimées dernièrement sur la gestion administrative de l’Assemblée n’ont pas fait l’objet de questionnement au niveau des réunions du Bureau de l’APN».

Le président de l’Assemblée a rappelé les instructions qu’il a données à l’administration pour «une bonne application des lois régissant l’action de l’APN». Il a relevé aussi «avoir incité d’une manière continuelle, le comptable à se conformer aux procédures exactes relatives à la gestion financière et à maîtriser les dépenses». Mais force est de constater que l’argumentaire de Bouhadja n’a pas convaincu ses contradicteurs, d’où son « limogeage » qui prendra effet lors de la prochaine pépinière.

Alger: Smaïl Daoudi