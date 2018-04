<span style='text-decoration: underline;'>Crash de l’avion militaire</span>:<br><span style='color:red;'>Bouira enterre ses deux derniers martyrs dans la tristesse</span>

Les deux derniers martyrs du crash de l’avion militaire près de Boufarik (Blida) issus de la wilaya de Bouira, à savoir Zettal Bilal de Sour El-Ghouzlane (sud) et Laâbet Ayoub de Bouderbala (Ouest), ont été inhumés vendredi dans un climat de tristesse mais aussi de solidarité.

L’enterrement du martyr Zettal Bilal de Sour El-Ghouzlane a eu lieu au cimetière de la localité de Guelta El-Zerga dans un climat de grande tristesse en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya de Bouira à leur tête le wali Mustapha Limani, ainsi que de la famille et proches et une foule nombreuse des citoyens venus se solidariser avec la famille de la victime, a-t-on constaté. Né en 1994 à Guelta Zerga et issu d’une famille modeste, le martyr Bilal est un caporal retraité de l’armée nationale populaire (ANP) décédé dans le crash de l’avion militaire près de l’aéroport de Boufarik.

«Mon fils est un martyr. Il a sacrifié sa vie pour servir son pays, sa patrie, maintenant il est parti, c’est triste pour nous car c’est une perte pour la famille et pour toute l’Algérie», a dit à l’APS son père Omar. Une foule nombreuse, des centaines de citoyens de toute la wilaya de Bouira s’étaient déplacé sur les lieux pour assister aux funérailles et pour se solidariser avec la famille de la victime. Dans la commune de Bouderbala, à une cinquantaine de km au nord-ouest de la ville de Bouira, un autre enterrement a eu lieu également en présence du wali Limani et des autres responsables civiles et militaires.

C’est au village El-Mizab, que le martyr Laâbet Ayoub, un jeune célibataire de 24 ans et soldat retraité de l’ANP, a été inhumé après la prière de vendredi et en présence des centaines de citoyens venus des quatre coins de la wilaya pour rendre un dernier hommage à leur soldat-martyr, décédé, lui aussi, dans le crash de l’avion militaire près de Boufarik. Au cours des deux enterrement distincts, beaucoup de membres de la familles et proches des deux victimes évoquaient les valeurs nobles (le courage, la bonne éducation et le respect) dont jouissaient Bilal et Ayoub, ayant sacrifié leur vie pour que vive l’Algérie.