<span style='text-decoration: underline;'>Commerce </span>:<br><span style='color:red;'>Boulenouar critique la nouvelle taxe DAPS</span>

Le président de l’association nationale des commerçants et artisans, Hadj Tahar Boulenouar, a estimé hier que la décision portant interdiction de l’importation de certains produits n’a finalement pas atteint l’objectif escompté.

Invité au forum d’El Mihwar, M. Boulenouar a souligné que malgré cette interdiction, la facture des importations durant l’année 2018 a atteint les 45 milliards de dollars. Ainsi, il a été question, selon le conférencier, que le gouvernement algérien a fait marche arrière fin janvier en soumettant les marchandises suspendues à l’importation en 2018 à une surtaxe, pour encourager la production locale, d’une part et pour honorer des engagements internationaux, notamment avec l’UE d’une autre part. L’ANCAA. rappelle M. Boulenouar, avait applaudi l’annonce de la levée des interdictions sur les importations.

M. Boulenouar indique que les producteurs nationaux n’ont pas saisi cette chance pour augmenter leur production. «Bien au contraire, en 2018, certains producteurs ont profité de cette opportunité, pour augmenter les prix sans pour autant augmenter la production», regrette-t-il.

Sur le volet de la nouvelle taxe, appelée « droit additionnel provisoire de sauvegarde » (DAPS), qui sera appliquée en plus des droits de douane à près de 1.000 produits désormais libres d’importation, le taux varie, selon les catégories de produits, de 30 % (fruits secs) jusqu’à 200 % (ciments). D’autres produits, précédemment suspendus à l’importation, ne sont pas concernés par la surtaxe. C’est, notamment, le cas des véhicules importés par des personnes physiques sur leurs devises propres. Ainsi, le président de l’ANCAA a déploré l’application de ces taxes élevées, qui selon lui, vont non seulement ouvrir les portes au monopole» sur le commerce extérieur, mais pourraient surtout «se répercuter sur les prix à la consommation et doper l’inflation. «Avec la taxation des importations, le gouvernement offre une deuxième chance en or aux producteurs nationaux.», souligne le conférencier avant d’ajouter que d’ici fin 2019, ces producteurs seront pris pour responsables s’ils n’arrivent pas à offrir une production à même de satisfaire les besoins du marché local en produits de qualité compétitive et adapté au pouvoir d’achat du consommateur algérien.

Le président de l’ANCAA, qui s’est montré plutôt pessimiste quant à la réalisation des objectifs du gouvernement, recommande l’association des partenaires économiques à la prise de décision pour en finir avec ces changements fréquents de législation et de politiques qui perturbent fortement l’économie.

Par ailleurs, le conférencier a soulevé la nécessité d’impliquer les importateurs dans la sphère économique et de renforcer les relations avec eux, car estime-t-il, ceux-ci regroupent tous les atouts pour devenir producteurs potentiels, signalant que l’activité de l’importation devrait faire partie de l’équation commerciale en faveur de l’économie nationale et non l’inverse.

Alger: Noreddine Oumessaoud