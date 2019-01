<span style='text-decoration: underline;'>Ballon d’Or-2018 </span>:<br><span style='color:red;'>Bounedjah sacré meilleur joueur algérien</span>

L’international algérien de la formation qatarie d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, a remporté le Ballon d’Or du meilleur footballeur algérien de l’année 2018, à l’occasion du sondage organisé par les quotidiens sportifs «Le Buteur et El-Haddaf», lundi soir à l’Opéra Boualem Bessaih d’Alger.

Le successeur de Fawzi Ghoulam au palmarès du Ballon d’Or algérien a reçu son prix des mains de l’ancien latéral gauche brésilien du Real Madrid, Roberto Carlos, l’invité de marque de cette 18e édition. Bounedjah (27ans) est récompensé pour son exceptionnelle année 2018 l’a vu inscrire 59 buts toutes compétitions confondues, lui qui a terminé meilleur buteur du championnat qatari mais aussi de la Ligue des Champions asiatique. Son départ pour Al-Sadd à un âge où la plupart des attaquants talentueux cherchent à se tester en Europe lui ont valu des critiques et des remarques concernant son supposé manque d’ambition sportive, mais l’ancien joueur de l’USMH et de l’Espérance de Tunis s’est très vite s’imposé comme la nouvelle star du football algérien. «Je remercie Le Buteur et El Heddaf pour cette récompense qui honore ma famille, notamment ma mère décédée en 2011, mais aussi mon père que grâce à lui que je suis aujourd’hui présent avec vous. Ce trophée viendra récompenser ma saison avec Al-Sadd et l’équipe nationale que je compte aller le plus loin possible lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte», a déclaré le natif d’Oran qui a reçu les félicitations de son coéquipier à Al-Sadd, Xavi Hernandez et le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. De son côté, le latéral gauche brésilien du Real Madrid, Roberto Carlos, a profité de cette occasion pour remercier les organisateurs de cette soirée ainsi que les pouvoirs publics algériens qui lui ont permis d’assister à cette fête du football algérien. «Je suis très heureux de faire partager avec vous cette soirée de récompense du meilleur joueur algérien de l’année 2018. Le football m’a procuré de la joie et de bonheur après avoir réussi à jouer au sein de la Séléçao, mais aussi au Real Madrid, l’un des meilleurs clubs au monde», a déclaré Roberto Carlos, celui qui est considéré comme le meilleur latéral gauche de l’histoire de football. Répondant à une question sur le secret derrière ses frappes magistrales, notamment son incroyable coup franc contre la France lors du tournoi de France en 1997. «Je pense que le seul secret derrière mes frappes c’est le travail et rien que le travail. Je m’entraîne beaucoup, la preuve je suis le premier à l’entraînement et le dernier à avoir quitté le terrain. Je pense que le coup franc inscrit face à la France est pour moi le plus beau but de ma carrière», a-t- il dit. Cette cérémonie a été l’occasion pour rendre un vibrant hommage à titre posthume aux défunts, Hacène Lalmas, le meilleur joueur algérien de tous les temps et Tahar Benferhat, l’ex-capitaine des Verts dans les années 60 et 70. Le champion d`Algérie en titre, le CS Constantine, s’est vu décerner le trophée de la meilleure équipe de la saison 2017-2018, alors que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a reçu le titre du meilleur entraîneur. Un Prix spécial a été également décerné aux entraîneurs, Abdelkader Amrani, champion d’Algérie avec le CSC, Cherif El-Ouazzani, sacré en Coupe d’Algérie avec l’USM Bel Abbès ainsi que Bilel Dziri pour son parcours avec le NA Hussein-Dey (22 matches sans défaite). Le trophée du meilleur gardien a été remis à Mustapha Zeghba (ES Sétif), succédant à Abdelkader Salhi (CR Belouizdad), alors que celui du meilleur joueur local est revenu au milieu de terrain de l’USM Alger, Abderrahmane Meziane. Oussama Darfalou, l’actuel attaquant de Vitesse Arnhem (Pays-Bas), a reçu le trophée du meilleur buteur de la saison 2017-2018 (18 buts), alors que le Malgache Brahim Amada, milieu de terrain du MC Alger, s’est vu décerner celui du meilleur joueur étranger. Le milieu international de Paradou AC (Ligue 1), Hichem Bpoudaoui (19 ans), a été désigné meilleur joueur espoir de la saison, alors que le Prix du meilleur public est revenu aux supporters de la JS Kabylie. L’ex-international algérien de la JS Kabylie, Moussa Saib, a reçu un Prix spécial pour l’ensemble de sa carrière à l’AJ Auxerre, AS Monaco et FC Lorient (France), Tottenham (Angleterre), FC Valence (Espagne), Al-Nasr (Arabie Saoudite) et Dubaï SC (Emirats). Un Ballon d’or honorifique a été attribué à deux footballeurs de la sélection algérienne ayant marqué les années 80 et 90, à savoir Mehdi Cerbah et Isaad Bourahli. Le fait marquant de cette soirée de ballon d’or-2018 a été le moment de réconciliation entre les présidents de la JS Kabylie, Cherif Mellal, du MC Alger, Kamel Kaci Said et Tarek Arama du CS Constantine. La cérémonie de remise des trophées a été rehaussée par la présence des ministres de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, de la Culture, Azzedine Mihoubi, de la Communication, Djamel Kaouane ainsi que le président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et de l’ACNOA, Mustapha Berraf et le Wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.