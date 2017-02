Bousculades au chevet de Sidi El Houari…

Le tri sélectif des déchets, visant la récupération de matières à recycler, semble intéresser de plus en plus d’acteurs locaux, se disant «engagés dans la préservation du cadre de vie et l’environnement». On sait que la réussite de ces opérations de tri sélectif, repose en premier lieu, sur l’implication des ménages et des comités de quartier, devant sensibiliser et mobiliser les résidents pour que le tri sélectif devienne une «pratique citoyenne» courante et ordinaire. Dans ce cadre, une rencontre a été organisée par la daïra d’Es-Sénia et les représentants du bureau “R20 Med” d’Oran, afin de cerner une série d’actions et de projets, visant à développer le tri sélectif dans les trois communes d’Es-Sénia, El-Kerma et Sidi Chahmi. Selon un confrère de la presse locale, cette réunion aurait regroupé près de 80 personnes dont les représentants de ses trois collectivités locales, des opérateurs économiques publics et privés, des cadres des directions de l’Environnement, de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Education, ainsi que des membres du mouvement associatif (quartiers, parents d’élèves, commerçants, clubs scientifiques…). En théorie, cette rencontre-débat a réuni toutes les conditions permettant d’assurer le succès du projet de lancement du tri sélectif sur les territoires ciblés. Et pour cela, à l’issue de la rencontre, il a été décidé de créer «un comité de pilotage ayant pour mission, l’établissement d’une feuille de route pour promouvoir les actions et les projets dans le domaine de l’économie verte et du tri sélectif». On pourrait dès lors se demander, pourquoi fallait-il une réunion rassemblant beaucoup de monde, pour prendre une décision de création d’un comité «de pilotage», alors que bon nombre d’acteurs et d’associations à Oran, se déclarent depuis toujours inscrits au chevet de l’économie verte et de l’environnement. En réalité, cette opération, initiée par le bureau R20 d’Oran, ne sert surtout qu’à étoffer le cahier de charges et le bilan de la fameuse ONG, parrainée par Shwarzeneger et liée par un accord-cadre de partenariat avec le ministère en charge de l’Environnement. Un accord, signé en 2013 à Oran, et qui n’a connu pour l’instant, que quelques balbutiements, autour d’une opération-pilote de tri sélectif des déchets ménagers, lancée en avril 2015 à travers les cités «AADL Pépinière», «Akid Lotfi» et un bout de quartier HLM d’Es Seddikia. Mais il suffit de faire une petite virée à travers ces cités, notamment aux HLM, pour se rendre compte, non seulement de l’inexistence du tri sélectif, mais aussi hélas, de l’ampleur du chaos qui règne, en matière d’environnement et de gestion harmonieuse du cadre urbain. Et tandis que le “R20 Med” local annonçait le lancement d’un nouveau programme de formation citoyenne à la pratique du tri sélectif des déchets, au profit de trois autres quartiers dont Es Sabah et Sidi El Houari, on apprenait hier, qu’une autre association créée en France il y a un an et curieusement dénommée en anglais «Green Humanity France Algérie» , investit elle aussi ce créneau, de «l’amélioration de l’environnement et la santé en Algérie» en organisant un séminaire à Oran, au chevet de…Sidi El Houari. Un séminaire dit international, intitulé «Wahran El Bahia, métropole méditerranéenne» avec pour thème principal, «l’environnement, la culture et la santé en Algérie». Rien que ça. Cette association de droit français, méconnue du grand public, aurait même l’ambition de «lancer une grande opération de réhabilitation du quartier Sidi Houari, en y associant les autorités, la société civile, des volontaires et des spécialistes…». Comment, pourquoi et surtout qui, en Algérie, cautionne ce genre d’initiatives, aux contours hautains et plutôt méprisants, envers l’engagement et le travail accompli par les autorités et les associations locales, maîtrisant le sujet bien mieux que n’importe qui. (A suivre…)

Par S.Benali