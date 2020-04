<span style='text-decoration: underline;'>Evocation</span>:<br><span style='color:red;'>Boutareg Boucif ou l’emblématique arrière gauche</span>

Après avoir évoqué jeudi dernier, l’ex attaquant et buteur du Sporting Club de Bel Abbés, Aber Djilali qui nous a quittés en 1999, c’est le moment de se remémorer un autre enfant de la Mekerra, l’emblématique latéral gauche de l’USMBA des années 1970 et début 1980, Boucif Boutareg. Cet enfant du quartier ‘Mon Plaisir’ de Bel Abbés a commencé à taper au cuir au sein de l’école de sa ville natale, l’USM Bel Abbés. Il fut l’un des joueurs qui ont repris le flambeau de la belle génération des Hénia et consorts.

Le poste de prédilection de Boucif était comme arrière latéral gauche. Les anciens supporters d’El Khadra ont pu le découvrir sur le tuf du stade des Trois Frères Amarouche alors que l’Union était une équipe respectée en première division. Boutareg a aussi porté les couleurs de l’ASCO (ASMO) pour une seule saison. Il a remporté la coupe d’Algérie militaire quand il accomplissait son devoir de service national. C’était en 1972 sur le score de 2 à 0 face à l’ENFSE d’Alger au 5 juillet juste avant le coup d’envoi de la finale WA Tlemcen – USM Harrach. Boucif a eu la fierté d’endosser le maillot de l’EN en sélections cadets, juniors et espoir. Quand il affrontait la Haute Volta (Burkina-Faso), il a eu le privilège d’évoluer à côté des joueurs évoluant à l’étranger tels Korichi, Gammouh, Dahleb et Maroc. Il a aussi évolué au sein de l’EN sénior en compagnie de son coéquipier de l’USMBA Chikhi Youcef.

Au début des années 1980, il a décroché les crampons, cédant sa place à son ex pote, Larbi Abbés qui à son tour, verra le poste d’arrière droit occupé par Iratni et Benouakli Saïd. Pour Boutareg, sa retraite a vu des hauts et des bas surtout quand il souffrait d’une maladie chronique et avait été atteint ensuite d’une insuffisance rénale. Il rendit l’âme le lundi 02 avril 2012 à l’hôpital d’Oran laissant en émoi toute une ancienne génération de belabbésiens.

Il avait en mémoire, plusieurs anecdotes dont les nostalgiques s’en souviennent bien où des matchs de l’USMBA en première division, furent gagnés comme celui de l’USMA par de simples rumeurs lancés par Boutareg en plein déroulement des rencontres, en murmurant n’importe quoi à ses adversaires. Boucif a été distingué trois ans avant sa mort (samedi 31 octobre 2012 à Amarouche) par un jubilé grandiose où plusieurs stars de notre football ont honoré l’enfant de Mon Plaisir.

On cite d’ailleurs, les présences d’anciens internationaux à Bel Abbés tels les Gamri Redouane, Bensaoula Tedj, Belabbés Abdelhafid, Benmimoune Habib, Belkedroussi Sid Ahmed, Houari Belkhetouat, et ses anciens coéquipiers au sein de l’USMBA comme les Drid Nasreddine.

B. Didéne