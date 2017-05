<span style='text-decoration: underline;'>Dans un message aux Algériens</span>:<br><span style='color:red;'>Bouteflika appelle à un vote massif</span>

Par la force des électeurs, l’attitude de neutralité de l’administration et la paix et la sérénité de son déroulement grâce aux forces de sécurité, il naîtra une Assemblée populaire nationale, digne des espérances légitimes de l’Algérie et des Algériens pour un approfondissement des réformes économiques.

Garant des Institutions de la République, le président Bouteflika en appelle aux fonctionnaires de l’Etat de respecter strictement la loi pour ceux qui auront à traiter du processus électoral. Cette sortie du premier magistrat du pays, contenu dans un message aux Algériens lu en son nom par la ministre des Postes et des Technologies de l’information et de la communication, Mme Houda Feraoun, témoigne de sa volonté de faire faire à l’Algérie un saut qualitatif dans l’édification de la société démocratique rêvé par des générations d’Algériens et inscrite en lettre d’or dans la déclaration du 1er Novembre 1954. Ce n’est pas le premier pas de l’Algérie dans ce sens, mais c’est une étape essentielle dans la construction de l’Etat démocratique et social voulu par les Moudjahidine de la première heure. Cela passe par un comportement civique et responsable des agents de l’administration locale et centrale. «J’appelle l’ensemble des responsables et agents publics impliqués dans cette opération, à faire preuve de la plus grande impartialité et à veiller au strict respect des dispositions pertinentes de la Loi», a clairement instruit le chef de l’Etat, qui use de toute l’autorité que lui confère la Constitution pour défendre le droit des citoyens à l’exercice libre de son devoir électoral. «En ma qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, j’invite également les magistrats à traiter avec diligence et fermeté tout dépassement ou tout acte de nature à porter atteinte à la crédibilité et à la transparence du scrutin dont ils seront éventuellement saisis», a rappelé le Président Bouteflika, relevant par ailleurs que «l’Algérie a souverainement convié les Organisations internationales auxquelles elle appartient ou dont elle est partenaire, à dépêcher leurs observateurs témoigner de la transparence et de l’équité de l’élection législative», histoire de mettre en évidence la volonté de transparence des pouvoirs publics.

Il reste que toute cette détermination à assurer un scrutin libre et honnête, repose spécifiquement sur une participation massive des Algériens. A cet effet, le chef de l’Etat s’adresse dans son message directement aux citoyens du pays: «A l’occasion de l’élection de la prochaine Assemblée populaire nationale, vous aurez à choisir parmi plus d’un millier de listes de partis politiques et de candidats indépendants qui se sont présentés dans les différentes wilayas du pays et au niveau des circonscriptions électorales de la communauté nationale à l’étranger» a souligné le Président, qui ne manque pas de convoquer le patriotisme de chacun en appelant à leur attachement à l’Algérie «pour répondre présent à l’appel du Devoir et à participer massivement à l’élection de l’Assemblée populaire nationale» a affirmé le chef de l’Etat.

La conviction du Président est d’autant plus affirmée que l’Algérie n’est pas arrivée au point de stabilité qu’elle vit sans les sacrifices de ses enfants qui, à travers leur luttes au quotidien contre le terrorisme, ont rendu possible, cette consultation dans la paix et la stabilité. «En ce qui concerne les conditions dans lesquelles se déroulera ce scrutin, celles-ci se caractérisent par une amélioration sensible. Ainsi, la sécurité de ce rendez-vous électoral sera garantie grâce aux succès méritoires contre le terrorisme, enregistrés par l’ANP et les forces de sécurité, dont je salue, une nouvelle fois, l’engagement et les sacrifices» a indiqué le président Bouteflika.

Par la force des électeurs, l’attitude de neutralité de l’administration et la paix et la sérénité de son déroulement grâce aux forces de sécurité, il naîtra une Assemblée populaire nationale, digne des espérances légitimes de l’Algérie et des Algériens pour un approfondissement des réformes économiques. «La nouvelle Assemblée populaire nationale, devra également légiférer pour la finalisation de diverses réformes destinées à promouvoir une économie davantage diversifiée, de sorte à réduire la dépendance du développement du pays et du bien-être de la population envers le marché mondial des hydrocarbures» a souligné le Président, qui n’a pas manquer de relever les aspects positifs du nouveau model de croissance, soulignant qu’il s’étalera jusqu’en 2030, sera exécuté en trois phases avec pour objectif d’atteindre une croissance soutenue du PIB hors hydrocarbures de 6,5% par an entre 2020 et 2030.

