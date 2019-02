Le directeur de campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika à la Présidentielle du 18 avril 2019, Abdelmalek Sellal a annoncé que M. Bouteflika «déposera son dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel le 3 mars prochain».

Lors d’une rencontre avec les représentants de la société civile à l’Hôtel El Ryadh de Sid Fredj (Alger), M. Sellal a déclaré que M. Bouteflika «déposera, le 3 mars prochain, son dossier de candidature à l’élection Présidentielle aux côtés des autres candidats auprès du Conseil constitutionnel qui est une institution souveraine dans ses décisions». «Nul ne peut s’ériger contre l’application de la Constitution. Le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika a le droit de se porter candidat à l’échéance du 18 avril», a-t-il dit, ajoutant que «le droit à la candidature est garanti à tout Algérien par la Constitution, un acquis qu’il faut préserver et respecter dans le cadre des lois de la République et de l’action démocratique». M. Sellal a mis l’accent, à ce titre, sur la nécessité de «consacrer le régime républicain qui est le fruit de la Déclaration du 1er novembre 54 et des sacrifices des martyrs du devoir national», soulignant l’impératif de «mener une campagne électorale propre pour le candidat Abdelaziz Bouteflika». La société civile participera massivement à la conférence nationale de consensus que le président Abdelaziz Bouteflika compte organiser s’il est réélu, pour «défendre la démocratie participative, vu que cette conférence intéresse toutes les franges de la société et pas uniquement les partis politiques», a-t-il déclaré. M. Abdelaziz Bouteflika parachèvera son action par l’édification d’une Algérie forte au mieux des intérêts des générations montantes, a ajouté M. Sellal, appelant la société civile qui le soutient à être présente sur le terrain.