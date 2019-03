<span style='text-decoration: underline;'>Transfert</span>:<br><span style='color:red;'>Brahimi dans le viseur de l’Olympique de Marseille</span>

L’international algérien du FC Porto Yacine Brahimi dont le contrat expire l’été prochain est convoité par l’Olympique de Marseille (Ligue1 française), rapporte vendredi le site spécialisé “”cmjornal’’.

“”Au Portugal, cela fait des mois que le nom de l’OM revient avec insistance concernant Yacine Brahimi. L’international algérien de 29 ans sera libre en juin prochain et devrait quitter le FC Porto et l’OM est candidat à son recrutement’’, a écrit le site “”cmjornal’’. Selon la même source, l’Algérien intéresse d’autres clubs européens notamment l’AC Milan et l’Inter Milan (Série A Italienne). Cette saison, Brahimi a disputé 38 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts. Brahimi (29 ans) est en train probablement de vivre ses derniers mois avec Porto qu’il avait rejoint en 2014, puisqu’il sera en fin de contrat en juin. Les tentatives de la direction pour le prolonger ont échoué.