<span style='text-decoration: underline;'>Championnat de wilaya de judo | Salle Akid Lotfi</span>:<br><span style='color:red;'>Brahmi Mama sur la plus haute marche du podium</span>

Le week-end passé, cette discipline a regroupé plus de 150 judokas des deux sexes, issus de la wilaya d’Oran, et en présence de M. Brahmi Khaled, président de la ligue de la wilaya d’Oran. La concurrence fut rude, surtout pour les 63 kg (dames), 66kg et 60 kg en garçons. Brahmi Mama qui s’est présentée, dans la catégorie des 70 kg. Elle gagné haut la main, la première place, honorant ainsi son association l’ASCO, présidée par l’ex-athlète d’élite de judo et d’athlétisme, M. Amour Abdelkader. Cette jeune athlète rend hommage à son éducateur, Kara Fayçal, qui a veillé à sa préparation, tout en lui prodiguant des conseils utiles. L’avenir semble radieux pour Brahmi Mama, qui est tenace et souhaite intégrer plus tard l’équipe nationale, car elle n’a que 21 ans.

M. Ouadah