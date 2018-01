<span style='text-decoration: underline;'>Transfert </span>:<br><span style='color:red;'>Burnley veut chiper Hanni au Spartak Moscou</span>

Burnley, pensionnaire de Premier league anglaise de football, s’est manifesté pour s’attacher les services de l’attaquant international algérien Anderlecht (Belgique) Sofiane Hanni, alors que ce dernier a effectué sa visite médicale pour s’engager avec le Spartak Moscou, rapporte mercredi le journal belge La Dernière Heure (DH).

Hanni, accompagné de son frère, s’est déplacé lundi à Rome en Italie pour effectuer la traditionnelle visite médicale préalable à son engagement avec le club russe.

Il est rentré mercredi mais sans pour autant officialiser son transfert. Pourtant, Hanni avait un accord personnel avec le Spartak (3,5 ans + 1 option d’1 an) et les deux clubs s’étaient également mis d’accord pour un prix de transfert estimé à 8 millions d’euros, précise la même source, soulignant que Hanni penchait pour le Spartak Moscou.

«Burnley, actuel 8e au classement de Premier league, est très british et pourrait ne pas convenir à Hanni», explique La Dernière Heure, alors que la clôture du mercato d’hiver dans la plupart des championnats européens est fixé au mercredi 31 janvier à 23h59.

Hanni (27 ans) s’est distingué dimanche dernier lors du match nul décroché sur le terrain du Standard de Liège (3-3) en signant un hat-trick, le premier de sa carrière portant à 10 le nombre de buts inscrit depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.

Il avait été sacré meilleur buteur du championnat de Belgique lors de la saison 2015-2016 (17 buts) et a été aussi choisi meilleur joueur de la saison sous le maillot de son ancienne équipe du FC Malines.