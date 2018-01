<span style='text-decoration: underline;'>La vie au PSG avec Diarra, </span>:<br><span style='color:red;'>Ça va donner quoi?</span>

Si l’arrivée d’un numéro 6 de métier devrait combler l’urgence numérique à ce poste, celle de Lassana Diarra apporte quelques changements dans le paysage parisien. Zoom sur un emménagement qui risque de bouger quelques meubles.

Libre de tout contrat, disponible et visiblement apte à évoluer dans toutes les compétitions dans lesquelles le PSG est engagé, Lassana Diarra débarque visiblement dans la capitale avec un beau CV. Et surtout, de quoi répondre aux exigences court-termistes du club francilien, qui manquait cruellement de solution au poste de sentinelle. Alors l’arrivée du milieu défensif, aussi bénéfique soit-elle dans l’effectif parisien mené à la baguette par Unai Emery, devra forcément redistribuer quelques cartes. Déjà, parce qu’en l’absence de Thiago Motta, seul joueur titulaire réellement disposé à évoluer devant la défense, d’autres avaient pris le relais.

Quid de Rabiot, Draxler et Lo Celso ?

C’est le cas d’Adrien Rabiot, qui devrait être soulagé de voir débarquer l’ancien Marseillais à un poste qu’il n’affectionnait pas franchement, mais où il devait bien souvent dépanner. Sauf que si le titi parisien retrouve bien son poste de milieu relayeur gauche, c’est celui qui l’y remplaçait, Julian Draxler, qui va forcément payer les pots cassés sur le banc de touche. Un autre qui va subir de plein fouet l’arrivée de Diarra, c’est Lo Celso. Après l’Allemand, l’Argentin est celui qui a le plus dépanné dans l’entrejeu parisien. D’abord en relayeur, en concurrence directe avec lui, puis au poste de sentinelle, pour permettre à Rabiot de remonter sur le terrain et de s’essayer devant les défenseurs.

Mais si Draxler a permis de voir que Rabiot était précieux à tous les postes, et que Lo Celso avait les armes pour poursuivre son apprentissage dans une zone qu’il ne connaît pas, force était de constater que la blessure de Thiago Motta allait commencer à poser sérieusement problème sur le long terme. D’abord, parce qu’aucun numéro 6 n’avait été recruté cet été pour assurer sa doublure, et parce qu’on ne rêve pas de briller dans quatre compétitions sans un joueur qui connaît son poste sur le bout des crampons. Alors l’arrivée de Lassana Diarra semble être un pari assez logique, à l’heure où Motta n’est toujours pas disponible, et alors que le recrutement hivernal permet de réajuster l’effectif. L’inconnue restera donc sa condition physique, et sa capacité à venir grappiller du temps de jeu dans le 11 rouge et bleu. Une chose est sûre, sur le terrain, son arrivée devrait donc soulager Rabiot, mais freiner l’éclosion de Lo Celso et la visibilité de Draxler. Plus on est nombreux à table, et plus les parts du gâteau sont petites, c’est inévitable.

Le 4-3-3 entériné ?

Et puis, la question qui entoure le come-back de Thiago Motta reste sans réponse. L’international italien, maître d’orchestre de la formation parisienne, n’est plus franchement au rendez-vous cette saison. Après n’avoir disputé que trois petits matches depuis la fin du mois de septembre, le joueur de 35 ans pourrait ne plus retrouver toutes ses sensations avant la fin de la saison, et surtout les cinq derniers mois de sa carrière professionnelle au PSG. L’arrivée de Diarra pourrait-elle retarder son retour ? En coulisses, le joueur se dit prêt à assumer la concurrence et toujours heureux de voir un joueur expérimenté évoluer dans l’équipe. Sur le terrain, le son de cloche pourrait être différent pour celui qui a tenu la baraque avec brio depuis son arrivée en janvier 2012, et qui vivrait assez mal son éviction à quelques mois de la fermeture du rideau. Reste que, de toute façon, dans six mois, le PSG devra à nouveau se pencher sur la question puisque l’ancien Barcelonais va quitter l’effectif, et que seul Diarra restera le seul trentenaire à assurer le poste, à nouveau sans doublure.

Enfin, la question qui entoure le système parisien interroge également. Car en se séparant de Matuidi, Unai Emery avait aussi vocation à faire évoluer l’ancestral 4-3-3 dans lequel son équipe se trouvait engluée. Finalement, l’absence de Motta avait permis à ses hommes de se muer dans d’autres systèmes plus mobiles, où le trio du milieu ne cessait de permuter à chaque phase de jeu. En recrutant un pur n°6, Emery va donc renvoyer Rabiot et Verratti à leurs postes traditionnels de relayeurs devant un vrai 6 et une équipe plus sujette à un bloc bas. Il renonce donc sur le plus long terme à cette évolution, ou réduit en tout cas les chances de voir cette équipe devenir plus hybride dans l’entrejeu, ou avec un numéro 10. Espérons en tout cas que le recrutement de Diarra, à défaut d’apporter une révolution tactique, apportera davantage de satisfaction sur le terrain que l’ont été ceux de Cabaye, de Stambouli ou de Krychowiak au même poste.

Les foudres marseillaises… et parisiennes

Le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres, surtout quand il s’agit du PSG et de l’OM. En recrutant Lassana Diarra, adulé du côté du Vélodrome avant de plier bagage sans ménagement, le club de la capitale balaie son rival d’un revers. Non seulement Diarra avait eu des mots très durs envers son ancienne équipe, mais son départ maquillé en prise d’otage n’avait pas franchement plu aux Phocéens. Sous le blason parisien, le milieu de terrain devrait sans aucun doute s’attirer la haine de ses anciens fidèles, ce qui ne devrait guère émouvoir la direction du PSG. Sauf que dans la capitale non plus, Diarra ne fait pas forcément l’unanimité.

Il y a eu ses différents conflits avec ses anciens clubs, sa capacité à se mouvoir de grand sage à joueur capricieux, ses litiges avec les instances du football international et son irrégularité latente (on se rappelle de ses six premiers mois à Marseille, puis sa difficulté à revenir au niveau après une blessure). Puis il y a surtout son image de mercenaire dénoué de gratitude, guidé par les contrats juteux, ne plaisant pas à une frange parisienne très attachée à l’amour du maillot (il s’est déjà dit « capable de jouer demain en Jamaïque ou aux Etats-Unis »). Diarra avait, il fut un temps, ouvertement déclaré sa flamme aux rivaux marseillais (« Je suis né à Paris, mais j’ai le logo de l’OM sur le cœur » avait déclaré ce dernier avant le match contre PSG en octobre 2015). Autant dire que ses passages aux quatre coins du globe ne le rendent pas vraiment attachant aux yeux des puristes.

« C’est quoi un mercenaire ? Ça m’agace. Sans prétention, je souhaite à tous les mercenaires d’avoir ma carrière. J’ai voyagé dans pas mal de pays et gagné des titres », avait déjà expliqué l’intéressé en novembre 2016 au micro de RMC. En rejoignant l’un des clubs les plus scrutés de la planète foot et son plus emblématique rival, il ne devrait toutefois pas faire taire les critiques, ni les sifflets.

« Je suis extrêmement heureux de pouvoir enfin rejoindre le club de ma ville natale. Le Paris Saint-Germain représente beaucoup de choses à mes yeux (…) J’ai la chance de pouvoir réaliser ce rêve, de pouvoir connaître l’émotion de jouer au Parc des Princes avec un maillot du PSG sur les épaules ».