<span style='text-decoration: underline;'>Histoire d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>CAIDA HALIMA (1859–1944) La dame qui a tenu tête aux colons (1/2)</span>

Sa personnalité légendaire et proverbiale est ancrée dans la mémoire collective oranaise où elle est souvent citée comme une référence en matière de bravoure et de générosité. Fière et altière, cette grande dame s’est imposée dans le cercle très fermé des grands exploitants agricoles quand elle narguait les puissants colons européens sur leur propre terrain. Elle faisait tout simplement fructifier ses terres, de riches vignobles et de céréales dans la région d’Aïn Témouchent et les plaines de Hachem. Mais qui est cette dame ? Caïda Halima, fille de Ziani Mohamed Benyouss en 1859, près d’Oran, dans une famille de lettrés. Son père, est l’auteur d’un précieux ouvrage sur l’histoire d’Oran et un outil de travail pour les chercheurs universitaires et historiens intitulé «Dalil El-Hayrane oua Amis Es-Sahrane Fi Akhbar Madinat Ouahrane».

Halima est l’unique fille d’une famille de cinq enfants; Mohamed, Ahmed, Kada et Benyahia. Elle aura une autre sœur née d’un autre lit. Venue à l’âge du mariage, elle épousa, durant une courte période, un cousin dont elle eut une fille. Après s’en être séparée, elle se remariera avec Si Aali Ould Cadi, qui sera Commandant de cavalerie en 1871, dans les rangs de l’armée française en 1871.

Promu d’abord au titre de Caïd par l’administration coloniale, il sera élevé au rang d’Agha. C’était un homme fortuné mais très volage, raconte ceux qui l’avaient connu à l’époque. Des documents d’archives de cette période rapportaient: «En épousant l’Agha Ould Cadi, elle a vu la fortune de ce chef arabe livrée au désordre et au laisser-aller. Halima comprit tout de suite ce qu’il fallait faire et ce qu’il y avait à faire pour bien gérer et bien administrer tous ces biens matériels. Depuis, elle ôte le voile et s’occupe avec énergie des richesses de son époux. Caida Halima sauva non seulement la «Maison» de la ruine qui la guettait, mais elle mit en valeur les grandes exploitations agricoles en développant intelligemment leurs richesses».

A la mort de son époux, en 1931, elle devint gestionnaire, mais aussi propriétaire. Caïda Halima, pour ceux et celles qui l’ont connue, a su garder de son père les qualités morales et les capacités intellectuelles indéniables. Mais cette dame était connue aussi pour ces gestes et qualités humaines en portant secours aux plus démunis et aux orphelins. Elle fit même don d’une parcelle de terre à El-Amria qui servira de cimetière au lieu-dit «M’ssissi».

Abdallah Bendenia