<span style='text-decoration: underline;'>Vote écrasant à l’ONU contre la décision américaine sur El-Qods occupée </span>:<br><span style='color:red;'>Camouflet historique pour Washington</span>

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté jeudi à New York, la résolution condamnant la décision américaine sur El Qods occupée, en affirmant, que toute action visant à modifier le statut de la Ville sainte, est nulle et non avenue.

La résolution a recueilli 128 voix pour et 9 voix contre, à l’issue d’un vote massif qui a marqué l’isolement des Etats-Unis à l’ONU sur la question d’El Qods. Le décompte relève également 35 abstentions.

C’est un véritable camouflet infligé aux Etats-Unis qui la veille du scrutin, ont menacé de couper les aides aux pays qui vont soutenir la résolution. La résolution a recueilli 128 voix pour et 9 voix contre, à l’issue d’un vote écrasant, qui a marqué l’isolement des Etats-Unis à l’ONU sur ce dossier. Le décompte relève également, 35 abstentions. Ce vote écrasant a enregistré, le soutien des quatre membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie, le Royaume Uni, la Chine et la France qui ont tous rejeté la décision du président américain de reconnaître El-Qods occupée, comme capitale d’Israël.

Le texte adopté, reprend pratiquement les mêmes termes du projet de résolution auquel les Etats-Unis ont opposé leur veto lundi dernier. La résolution présentée par le Yemen et la Turquie, au nom des pays arabes, souligne qu’Al Qods occupée, est «une question relevant du statut final et qui doit être réglée par la voie de la négociation, comme le prévoient les résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies» et déplore au plus haut point, les récentes décisions relatives à son statut».

Prenant la parole, peu avant le vote, le ministre des Affaires étrangères de la Palestine Riyad al-Malki, a déclaré que la décision américaine affectait «le statut des Etats-Unis dans le processus de paix et non pas celui de la Ville sainte», affirmant, que les Palestiniens n’allaient pas être intimidés par les menaces proférées par les Etats-Unis.

Le président Donald Trump et son ambassadrice à l’ONU Nikki Haley, ont intensifié ces deux derniers jours, l’escalade verbale contre les pays qui s’opposent à leur décision. A la veille du vote, Nikki Haley a adressé des messages à plusieurs délégations dans lesquels, elle les a informés qu’elle a été «chargée par le président Trump, de surveiller attentivement le vote» et qu’elle allait «noter les noms» des pays qui vont s’exprimer contre la décision américaine.

En réponse à cette pratique américaine, plusieurs pays ont exprimé leur mécontentement. «Un Etat membre des Nations Unies a menacé tous les Etats membres. On nous a tous demandés de voter non ou d’en subir les conséquences», s’est indigné le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu, qui s’est déplacé à New York pour prendre part à cette session d’urgence sur El-Qods. Mevlut Cavusoglu a indiqué, que les Etats-Unis ont menacé de couper l’aide au développement à certains pays, qualifiant ce comportement d’intimidation». «C’est immoral de penser, que les votes des Etats membres sont négociables et qu’on peut les vendre», a dénoncé le ministre turc. «Vous êtes peut-être forts, mais cela ne veut pas dire que vous avez raison» a-t-il lancé à l’adresse de la délégation américaine, présente à l’Assemblée générale. Qualifiant le vote d’«historique», le ministre turc a indiqué, que l’adoption de cette résolution ouvrirait la voie à la paix et à la justice au Moyen-Orient. Mercredi, à la veille du scrutin, les co-auteurs de la résolution, à savoir, la Ligue Arabe et l’Organisation de la coopération islamique (OCI), et auxquelles s’est joint le groupe des Non Alignés à l’ONU, ont multiplié les appels au vote, en soutien au peuple palestinien.

Par ailleurs, les Palestiniens se sont félicités du vote de ce jeudi, à l’Assemblée générale de l’ONU, qui a adopté avec une large majorité, une résolution condamnant la décision des Etats-Unis de reconnaître El-Qods comme capitale d’Israël.

Alger: Noreddine Oumessaoud