<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne contre les vitres fumées des véhicules</span>

La brigade de la circulation de la sûreté de la wilaya d’Oran que dirige l’officier, Sarhane Mourad, a lancé une campagne de sensibilisation sur l’interdiction des vitres fumées en plastique que certains automobilistes collent sur le vitrage de leurs voitures.

Selon M. Sarhane Mourad, depuis janvier 2018, nous avons enregistré plus de huit cents cas, (800), de vitres fumées non autorisées. Actuellement, la campagne est lancée et durera quelques jours. Informés sur cette interdiction, seules les voitures qui ont un vitrage fumée d’origine et qui est mentionné sur la carte grise sont exemptes de pénalités.

Les pénalités sont de deux mille, (2000), à quatre mille, (4000) dinars. Donc, il est temps de se conformer à la loi pour éviter ces amendes. Les automobilistes exagèrent parfois et dépassent le seuil de tolérance.

En effet, on a remarqué que beaucoup parmi eux couvrent leur vitrage avec du plastique pour rendre invisible l’intérieur de l’habitacle.

A noter que les bus de transport public seront également touchés par cette interdiction du fait que certaines publicités couvrent tout leur vitrage.

Certaines plaques d’immatriculation du reste ne sont pas réglementaires puisque on y voit parfois des sigles de l’Europe ou de France …..

Il est temps de faire appliquer la réglementation y compris celle du code de la route car le non respect des sens interdits, des feux tricolores sont monnaie courantes, des imprudences à l’origine de drames évitables pour peu qu’on soit regardant quant à l’application et au respect des réglementations.

Adda.B