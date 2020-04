<span style='text-decoration: underline;'>Commune d’Arzew</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de collecte de produits alimentaires de base pour les familles démunies</span>

Dans le cadre du vaste programme des activités de solidarité qui est lancé par de nombreuses organisations à travers les communes de la wilaya d’Oran pour aider les familles dont le revenu est limité, une campagne de collecte de produits alimentaires de base est entamée au niveau de la commune d’Arzew.

A cet effet, cette opération se déroule avec la participation de nombreux bénévoles ainsi que des bienfaiteurs qui font des dons et avec la collaboration de divers services des associations à caractère caritatif qui s’impliquent sur le terrain.

Le but de cette initiative, est d’essayer d’aider les familles qui relèvent de la couche sociale défavorisée qui restent confinées chez eux pour respecter les mesures préventives strictes pour lutter contre ledit virus, pour essayer d’arriver à briser notamment, la chaine de contamination. Elle vient également en aide à ceux qui sont en arrêt de travail suite à la conjoncture actuelle due à l’épidémie du coronavirus qui s’incruste et se propage rapidement.

Dans le même cadre, il a été signalé que lesdits services déploient tous les moyens humains et matériels et fournissent de grands efforts sur tous les plans pour la réussite de ladite campagne et pour arriver à aider le plus possible ces personnes qui ont grand besoin de ce geste humanitaire. Cette action a pour but d’apporter de l’aide et du réconfort durant ces moments rudes et d’approvisionner lesdites familles pour relever la pression financière sur les ménages durant cette période de crise sanitaire qu’endure le pays.

Bekhaouda Samira