<span style='text-decoration: underline;'>Environnement </span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de collecte des déchets en plastique</span>

Dans le cadre du programme de la protection de l’environnement et pour éviter la pollution, les services de la direction de l’environnement en partenariat avec d’autres partenaires, lancent une vaste campagne pour mettre fin aux déchets en plastique pour éviter qu’ils trainent dans les rues. A cet effet, l’opération a démarré en premier lieu au niveau des artères de Belgaid et d’Ibn Sina où les participants à la dite campagne ont procédé au ramassage de tous les déchets en plastique.

Dans le même cadre, les dits services ont signalé que les déchets ramassés seront notamment dirigés vers le centre de tri sélectif de M’dina J’dida. Le but est d’essayer d’encourager l’opération de tri sélectif et de la généraliser au niveau de tous les foyers et également de pouvoir préserver un bon cadre de vie aux citoyens. A cet effet, des bacs de tri sélectif (gris à couvercle jaune) ont été déjà installés pour faciliter la collecte des déchets solides secs recyclables (plastique, carton, papier, verre, métal et aluminium). La diminution de la quantité de déchets à enterrer passe par la valorisation des déchets recyclables.

La situation de gestion des déchets nécessite maintenant la contribution des citoyens pour arriver aux résultats voulus en matière du tri sélectif des déchets. Il est évident d’impliquer des citoyens en faisant un effort dans le domaine et en adoptant les gestes simples du tri. Les résultats attendus de cette initiative sont, entre autres, la pratique du tri sélectif au niveau de tous les foyers, le changement de comportement de la société par rapport à la gestion des déchets ménagers. La généralisation progressive du projet du tri sélectif. Ces comportements verts vont encourager la création d’entreprises de récupération et de recyclage des déchets, la création d’embauche liée au développement de l’économie verte, la protection de l’environnement avec un meilleur usage des ressources. Pour mener à bien cette action, un travail d’information, d’éducation et de sensibilisation sur le tri sélectif des déchets ménagers et les pratiques écologiques a été mené par les services qui activent dans le domaine de la protection de l’environnement sur le terrain en organisant des portes ouvertes , des journées de sensibilisation , des rencontres dans les entreprises , dans les écoles ,en faisant du porte à porte dans les foyers pour apporter des explications directes aux ménagères sur le geste en question à adopter chez eux pour faciliter l’opération de ramassage des déchets déjà triés au niveau des points de collecte.

Bekhaouda Samira