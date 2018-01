<span style='text-decoration: underline;'>Ain El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de nettoiement sous la supervision du wali</span>

Une vaste campagne de nettoiement a été entreprise hier, dans la commune d’Aïn El Türck le long de l’autoroute reliant la commune d’Aïn El Türck à celle des Andalouses, sous la supervision du wali d’Oran Mr Chérifi Mouloud, présent avec une forte délégation de son exécutif.

L’opération, inscrite dans le cadre de l’embellissement et la préservation de l’environnement, a vu la mobilisation d’une importante logistique matérielle, pour déblayer le bas-côté de l’autoroute et d’un terrain situé sur la zone d’extension touristique. Aussi, les APC des quatre communes de la daïra d’Aïn El Türck, représentées par leurs présidents, ont été associées à cette opération qui a vu également la mobilisation des organisations de la société civile de la commune d’Aïn El Türck dont l’ONASC, présidée par Mr Rachid.

A ce propos, ce dernier dira, qu’il s’agit d’une première action qui englobera d’autres à travers la commune, pour s’étendre à celles de Bousfer et El Ançor. Pour sa part, le maire d’Aïn El Türck Mr Smara Abdennour, informera qu’un programme consistant en un ensemble d’actions de nettoiement a été tracé pour préserver l’entretien de la ville. Et d’ajouter que les propriétaires des terrains limitrophes à l’autoroute, seront sommés de clôturer leurs assiettes, afin d’éviter qu’elles ne défigurent l’image de la ville et ne servent de décharges sauvages. Il y a lieu d’ajouter, que des agents communaux des quatre communes, ont été mobilisés pour cette opération.

Karim Bennacef