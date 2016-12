<span style='text-decoration: underline;'>Environnement</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de nettoyage à haï Es Sabbah</span>

Dans le cadre du programme d’actions pour la préservation de l’environnement, les services de nettoyage de la commune, en partenariat avec les associations qui œuvrent pour la protection de l’environnement, organisent ce samedi, une vaste campagne de nettoyage au niveau de haï Es Sabbah.

Cette opération va être entreprise avec tous les moyens humains et matériels, pour arriver au but escompté, qui est d’améliorer le cadre de vie des citoyens en redonnant à ce haï une bonne image. Donc, des efforts doivent être fournis dans tous les domaines pour relever le défi pour le bon déroulement de cette opération. Les bénévoles desdites associations, ont par la même occasion, sensibilisé les jeunes sur la protection de l’environnement et son importance, pour une vie saine, surtout sans pollution. Dans le même cadre, il y aura aussi, l’embellissement des espaces verts. D’autres actions du même genre seront engagées au niveau des autres quartiers de la wilaya pour redonner à Oran son image d’antan, en éradiquant les points noirs que comptent divers lieux de la wilaya d’Oran, ainsi que les décharges anarchiques qui naissent et prolifèrent à grande vitesse à travers certains endroits. Pour arriver à des résultats positifs, il est nécessaire que les habitants des quartiers s’impliquent également, quant au volet hygiène de leur quartiers, en essayant d’aider les éléments des services de nettoyage de la commune, en jetant leurs déchets dans les bacs à ordures, mis en place à cet effet, préserver les espaces verts en bon état et comprendre l’importance d’un environnement sain dans la société, en inculquant la culture du geste vert à la nouvelle génération précise-t-on.

Bekhaouda Samira