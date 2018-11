<span style='text-decoration: underline;'>Association Dounyazed </span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de nettoyage dans les hôpitaux</span>

Dans le cadre du programme de leurs activités de solidarité, et pour l’amélioration du cadre de vie, les services de l’association Dounyazed, lancent une campagne de nettoyage au niveau de plusieurs hôpitaux de la wilaya d’Oran.

A cet effet, cette action a déjà démarré et a touché déjà trois établissements hospitaliers: celui des cancéreux d’El Hassi, des malades mentaux de Sidi Chahmi et le service de pédiatrie (CCI) du CHUO. Cette manifestation se déroule sous le slogan: «le mois de la propreté». En effet, les bénévoles de ladite association, poursuivent l’opération, en procédant chaque week-end au ramassage des déchets au niveau des pavillons qui relèvent des hôpitaux. Le but de cette initiative est d’aider les femmes de ménage, qui activent dans lesdits services, à améliorer les conditions d’hygiène des lieux, vu que ce travail demande beaucoup d’énergie, de volonté et de la persévérance pour arriver aux résultats voulus. Ainsi, les services de ladite association, déploient tous les efforts pour améliorer encore plus le cadre des malades qui sont hospitalisés en ces lieux. Les bénévoles de l’association s’impliquent sur le terrain, en collaborant avec ces catégories professionnelles pour préserver notamment un environnement sain dans les lieux sus cités.

Bekhaouda Samira