<span style='text-decoration: underline;'>Medioni (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de sensibilisation dans le milieu scolaire sur les méfaits du tabagisme</span>

Dans le cadre de la célébration de la journée contre le tabagisme qui coïncide avec le 7 octobre de chaque année, les services de la Santé scolaire de l’établissement de santé de proximité de haï Médioni, ont lancé hier, une campagne de sensibilisation dans le milieu scolaire sur le fléau du tabagisme et ses conséquences néfastes sur la santé des fumeurs.

A cet effet, des dépliants d’informations sur les méfaits du tabagisme ont été distribués. Des posters géants d’informations sur le thème sus cité, ont été exposés à l’occasion pour permettre notamment aux élèves de connaître les conséquences négatives du tabagisme sur la santé des personnes qui usent de cigarettes.

Les animateurs de cette manifestation, ont répondu aux questions des élèves sur le tabagisme. Cet événement s’est déroulé cette année sous le slogan «ne jamais s’approcher de la première cigarette». Dans le même cadre, lesdits services ont signalé que cette action a pour but de faire connaître les méfaits de la nicotine sur la santé et d’essayer de sensibiliser les jeunes de ne pas s’aventurer à fumer et surtout de ne jamais prendre la première cigarette pour ne pas prendre le pli et devenir des fumeurs à long terme. Sachant que la cigarette est constituée de produits nuisibles à la santé du fumeur et la fumée qui se répand, cause un gène et un désagrément aux personnes qui se trouvent notamment dans un même espace que le fumeur.

Bekhaouda Samira