<span style='text-decoration: underline;'>Pour lutter contre le Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de sensibilisation sur les mesures préventives dans les ports de pêche</span>

Dans le cadre du programme des mesures préventives pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, et sur instructions du ministère de la pêche marine, les services de l’Institut technologique de la pêche marine ont procédé à une vaste opération de sensibilisation des chargés de la vente de poissons au niveau des ports de pêche qui relèvent de la wilaya d’Oran.

A cet effet, lesdits services ont insisté sur la nécessité du port des moyens de protection, en l’occurrence, des bavettes et des gants. Ils ont également donné des conseils sur le volet hygiène pour multiplier les tournées de nettoyage et de désinfection des lieux lors de l’exercice de leurs fonctions. Le but de cette initiative, est de permettre aux chargés de vente des poissons, de travailler dans des conditions règlementaires pour une bonne sécurité sanitaire et donc éviter toute contamination audit virus et de travailler en suivant strictement lesdites consignes préventives sécuritaires pour le bon déroulement des transactions et pouvoir continuer à exercer leur fonction durant cette période de crise sanitaire qui plonge le pays dans des conditions économiques assez difficiles. Ladite campagne s’est déroulée au niveau des ports de pêche suivants, à savoir, Oran, Arzew et Kristel. Pour le bon déroulement de ladite campagne, tous les moyens ont été déployés pour faire passer le message et pour essayer de leur expliquer clairement la grande importance de respecter les mesures règlementaires pour une protection maximale et pour combattre ledit virus en cassant la chaine de contamination et sortir de cette situation compliquée.

Bekhaouda Samira