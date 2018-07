<span style='text-decoration: underline;'>Commune d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne d’éradication des panneaux publicitaires posés anarchiquement</span>

Dans le cadre de l’organisation du secteur publicitaire qui relève des services de la commune d’Oran, une vaste campagne a été organisée et plusieurs panneaux posés anarchiquement ont été retirés.

Dans le même cadre, lesdits services, ont signalé, qu’une première opération a touché divers secteurs urbains à savoir ceux d’El Hamri, El Amir et Sidi El Houari, ce qui a mené à l’éradication d’une cinquantaine de panneaux publicitaires posés sans autorisation et sans avoir réglé les frais. Une seconde opération a touché les secteurs urbains, notamment d’Es Seddikia et d’El Menzah, où une trentaine desdits panneaux ont été enlevés.

A cet effet, ces services ont mentionné, que cette action va se poursuivre jusqu’à ce que tout rentre dans l’ordre car, il y a environ quelque 200 panneaux publicitaires qui sont installés sans autorisation, au niveau des autres secteurs urbains. En effet, lesdits services, ont signalé, que seulement 12 conventions ont été signées avec des entreprises spécialisées pour la pose réglementaire de ces publicités, alors que le reste n’est pas réglementaire et a été déposé sans autorisation et sans payer les charges fixées.

Ces panneaux non autorisés, engendrent beaucoup de désagréments sur les trottoirs et gênent également la libre circulation des piétons. Lesdits services sont sur le terrain. Ils déploient tous les moyens humains et matériels, pour mener à bien leur mission dans le secteur en question et arriver aux résultats voulus: mettre un terme à ce désordre. Ils veulent choisir de nouveaux lieux pour poser des panneaux publicitaires modernes et adéquats.

Bekhaouda Samira