<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Festival du théâtre arabe </span>:<br><span style='color:red;'>Campagne sur les dangers de la drogue, de la route et l’Internet</span>

En conformité avec les orientations de la direction générale de la sûreté nationale, les responsables de la sûreté de wilaya, organisent du vingt quatre du mois courant au deux février 2017, une campagne d’information et de sensibilisation sur les méfaits de la drogue, les dangers de la route et sur le mauvais usage de l’Internet et de la cybercriminalité dans les centres de formation professionnelle des adultes.

Ainsi, durant la période considérée, le chef de la cellule de communication et des relations publiques et des cadres de la sûreté de wilaya, animera des conférences-débats dans les CFPA de Mostaganem, Sidi Ali et Mazagran pour mieux informer et sensibiliser les stagiaires sur les dangers desdits fléaux et de s’éloigner d’eux pour être de bons et saints citoyens. En ce qui concerne la route qui tue une dizaine de personnes quotidiennement et cause des blessures à plusieurs autres, les conférences porteront sur les bons comportements des usagers (automobilistes – piétons) qui doivent toujours respecter le code de la route et être vigilants et avoir le sens de la responsabilité afin de réduire au maximum le nombre d’accidents. Pour ce qui est de l’usage de l’Internet, il faut toujours l’axer dans le sens positif et éviter les mauvais contacts. Les parents sont tenus également de surveiller leurs enfants, même du point de vue de la drogue qui a pris des proportions alarmantes chez nous. Les grandes quantités de kif et de drogue dure, saisies et le nombre de narcotrafiquants arrêtés, sont des signes très révélateurs. Il convient de rappeler des campagnes analogues que celle sus citée, ont été menées dans des mosquées à l’intention des fidèles. Elles seront poursuivies dans des établissements scolaires des trois cycles et à l’université.

Charef.N