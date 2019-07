<span style='text-decoration: underline;'>Un été pas comme les autres pour la ville d’El Emir</span>:<br><span style='color:red;'>Canicule, saletés et pénurie d’eau à Mascara</span>

Il semble que rien ne va au chef lieu de la wilaya de Mascara et les habitants sont éprouvés en ce début d’été.En effet, une grande canicule commence à se ressentir comme partout sur le territoire de l’Algérie.

Le mercure dépasse les 35 voir 38 degrés Celsius ces jours-ci. Une situation qui oblige les citoyens à se lever tôt afin de faire leurs achats quotidiens dés les premières heures des matinées, car dés onze heures, la canicule se fait sentir et rares qui osent s’aventurer pour effectuer des travaux ou faire leurs courses au milieu de journée. En plus de cette situation tout à fait ordinaire avec l’arrivée de l’été, les citoyens vivent le calvaire suite à de longues coupures d’eau potable. Si la majorité du chef lieu est alimenté par les eaux dessalées de provenance des côtes de Marsat El Hadjaj dans le cadre du projet du MAO, c’est une souffrance qu’endurent les mascaréens car depuis la semaine passée, l’eau des robinets a coulé à deux reprises seulement pour quelques heures tard la nuit, et c’est donc la ruée vers la source naturelle Ain Bent Soltane sise au centre ville .

Une situation expliquée par la panne au niveau des canaux à Oran et que la société SEOR tient à régler dans les plus brefs délais. Sauf que ce délai commence à perdurer et cela fait donc une semaine que les habitants attendent avec impatience l’arrivée de l’eau. A savoir que dans certains quartiers, des millions de mètres cubes sont perdus tout au long de l’année à cause des fuites d’eau potable non réparées, et aujourd’hui, les riverains sont privés de cette source vitale. Enfin, et en attendant les 25 bennes-camions promises par les autorités, les rue de Mascara sont devenus une décharge à ciel ouvert sous les ordures ménagères, car les rotations des éboueurs se font rares.