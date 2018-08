<span style='text-decoration: underline;'>Contribution</span>:<br><span style='color:red;'>Canicules dans le sud algérien et abris climatiques</span>

Le mois de Juillet s’est achevé avec des

températures élevées particulièrement dans le Sud du pays. Il est difficile de faire un pronostic pour le mois d’Août et Septembre car les extrêmes climatiques sont imprévisibles sur des échéances aussi longues.

Ce n’est point la valeur moyenne qui influe directement sur la santé de la population mais c’est plutôt les pics de chaleur qui se succèdent sur plusieurs jours consécutifs avec des températures élevées aussi bien le jour que la nuit ne permettant pas le repos nocturne. Le maximum absolu de la température de l’air, enregistré sur le globe terrestre, serait de 57.8°c à la station de Azizia en Lybie en 1928. Sans rentrer dans la polémique de la qualité de cette donnée, on a enregistré également 53.7°c en Iran et 51.3°c à Ouargla. Une température de 55°c dans notre Sahara serait-elle possible ? Les calculs de probabilité n’écartent pas cette éventualité, cette observation rare aura une durée de retour moyenne qui dépassera certainement les 100 ou 200 ans, mais reste possible comme ce fut le cas par exemple de la quantité de précipitation enregistrée lors de l’inondation de Bab El Oued.

Le risque de vagues de chaleur est de plus en plus présent sur le globe induit probablement par l’augmentation des gaz à effet de serre. Si on avait l’habitude de parler d’inondation et de sècheresse, ces dernières années ce sont plutôt les vagues de chaleur qui causent beaucoup de décès.

La vague de chaleur de 2003 a été dramatique pour l’Europe avec 70 000 morts et 20 000 morts pour la France. Le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit dans son dernier rapport, une tendance à l’augmentation des journées caniculaires durant les décennies prochaines.

Dans notre pays si les vagues de chaleur ont toujours existé, elles sont devenues plus fréquentes au nord comme dans l’ensemble du Sahara .Les études menées et publiées par le centre de recherche scientifique et technique des régions arides de Biskra (CRSTRA) montrent clairement l’augmentation en nombre et en intensité des vagues de chaleur dans le Sud du pays. Elles sont devenues plus précoces qu’auparavant et s’observent tardivement.Ces vagues de chaleur seront toujours présentes et on doit vivre avec, l’essentiel est de penser à des solutions qui essaient de réduire leurs effets négatifs sur les populations. Les gestes tels que boire beaucoup d’eau, fermer les volets … sont généralement insuffisants. La population du Sahara qui a l’habitude de vivre sous des températures élevées est à notre avis la plus vulnérable; en effet, si un habitant de Chlef ou de Relizane (villes du nord réputées pour leurs fortes températures) peut rejoindre la mer en une heure de route, celui d’Adrar ou d’Ain Salah ne peut que subir la situation. La température mesurée généralement par les services météo se trouve dans des endroits dégagés, comme dans les aéroports, avec l’effet urbain elle sera plus élevée et celle ressentie va croître avec le taux d’humidité

Si les températures au Sahara ont toujours été élevées, les sahariens vivaient dans des habitations propres faites avec des matériaux locaux qui leur ont permis de survivre durant les fortes chaleurs. Le type d’habitation a beaucoup évolué dans la plupart des villes sahariennes, les logements de jadis ont été remplacés par des logements modernes et identiques à ceux du Nord, souvent des petits immeubles de 3 ou 4 étages, très énergivores. L’enveloppe thermique du bâtiment qui joue le rôle de régulateur thermique est souvent ignorée, les murs sont devenus minces, souvent en une seule paroi pour amortir le coût de revient des nouvelles habitations. En effet, ce type de construction est dicté par une demande très forte en logements en zones urbaines et par le choix des habitants qui veulent vivre dans des logements moins poussiéreux au plafond différent de celui fabriqué avec des troncs de palmiers et avec du carrelage ou dalle de sol pour le parterre.

Dans ces maisons modernes, c’est le climatiseur qui fait oublier la forte chaleur de l’extérieur et le nombre de climatiseurs n’a pas cessé de croître durant ces dernières années ; d’un climatiseur par habitation on est passé à un climatiseur par chambre. Le coût, la facilité d’installation ainsi que le soutien de l’Etat de la facture électrique sont les principales causes. Durant les journées caniculaires tous les climatiseurs fonctionnent en même temps, ces pointes de consommation peuvent entraîner une panne générale sur le réseau électrique. La population devrait être consciente et comprendre le danger de leurs utilisations excessives. il est préférable donc de faire fonctionner un seul appareil plutôt que d’avoir à subir ces coupures d’électricité qui peuvent être dramatiques lorsque celles-ci s’éternisent. Ce danger est accentué par la surchauffe des équipements électriques comme les câbles souterrains, l’explosion de transformateurs électriques comme c’est encore le cas actuellement dans plusieurs pays dits développés. Le climatiseur solaire quant à lui, reste cher et difficile à installer n’a donc pas encore fait ses preuves au Sahara et ne semble pas être adopté par la population.

Il est à noter que dans les habitations anciennes, il existe parfois une pièce aménagée dans le sous-sol oû toute la famille peut se réunir en attendant des journées plus clémentes. Aujourd’hui nous pouvons nous en inspirer en construisant des abris climatiques en zone urbaine. Il s’agissait d’abris sous terre à une certaine profondeur dans laquelle la température sera bien plus basse qu’à l’extérieur. En effet le sol présente une très faible conductivité thermique et en faisant écran à la propagation de la chaleur il devient l’enveloppe thermique idéale. Lors de journées caniculaires ou simplement lorsque la climatisation fait défaut pour les raisons précitées, la population pourrait se mettre à l’abri particulièrement les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques. Ces abris souterrains s’ils sont vastes et bien aménagés seront même un point de détente pour la population locale avec pourquoi pas un espace de détente pour occuper les plus impatients.

Par A.Matari (Climatologue en retraite)