<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Cap Falcon livrée aux clandestins</span>

Destinée à être une véritable station balnéaire avec des atouts touristiques sans égal sur tout le territoire national, et surtout gâtée qu’elle est par dame nature, la localité de Cap Falcon se morfond dans une profonde désuétude, aggravée au fil des ans, jusqu’à en faire des lieux, un no man’s land. Cette autrefois belle localité surplombant la baie d’Aïn El Türck, subit les contrecoups de la mauvaise gestion et du délaissement.

Les marginaux et les constructeurs illicites y ont trouvé refuge. La souffrance au quotidien de ses habitants, démunis d’équipements adéquats pour un cadre de vie décent, est visible à travers les ruelles aux chaussées dégradées, aux façades lugubres et à l’absence criarde de transport public.

La population locale, pour son transport, est livrée aux taxis clandestins. Les enfants scolarisés en sont les premières victimes. Encore heureux que ces transporteurs clandestins colmatent la défaillance des pouvoirs publics, autrement, c’est l’isolement total. Eté comme hiver, c’est le parcours du combattant pour les centaines de familles qui doivent effectuer un déplacement vers le chef-lieu de Aïn El Türck. Pourtant, un simple bus aurait suffi pour assurer des navettes régulières et sécuriser le déplacement des familles. Mais l’histoire n’est pas aussi simple dans cette localité, rongée par la paupérisation, et ce, en l’absence de développement économique local, bien que la zone requiert en son sein, une zone d’extension touristique(ZET) mais à l’état moribond, quelques hôtels et depuis quelques temps, des promotions immobilières. Or, cette station balnéaire et ses habitants ne profitent guère des retombées fiscales, si toutefois celles-ci sont versées et recouvrées.

En revanche, le squat des espaces publics et les extensions illicites opérées par des particuliers sur leurs habitations, sont devenus légion dans cette région, ayant pourtant, le statut de secteur urbain.

Karim Bennacef