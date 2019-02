Cap Falcon: Un exemple d’abandon et de régression

Une importante assiette foncière, en attente de l’éradication de la décharge publique de Cap Falcon, il y a déjà dix ans, a été, on s’en souvient, applaudie et accueillie avec bonheur par les habitants de cette localité côtière considérée, jadis, comme l’un des plus beaux sites balnéaires de la région. Mais après la fermeture de la décharge et la mise en service du centre d’enfouissement d’El Ançor, tout le monde attendait la suite logique des opérations devant conduire à l’aménagement de toute cette grande surface foncière jusque là occupée par l’ancienne décharge.

Située au cœur de la fameuse zone d’extension touristique tracée par les gouvernants, l’assiette de la décharge municipale de Cap Falcon, est restée à ce jour à l’abandon, greffée au paysage comme un hideux champignon.

Samedi dernier, dans son article, notre confrère de Ouest Tribune, observateur avisé de la région, avait bien raison de pousser un cri de colère face à cette plaie urbaine forgée par le laxisme et le renoncement de bon nombre d’élus locaux défaillants.

Tant il est vrai que l’ancienne belle station balnéaire de Cap Falcon est tombée dans la décrépitude et le total délaissement. A l’image de cet espace de plus de 10 ha qui, après la fermeture de la décharge communale, s’est peu à peu transformé en grande décharge sauvage où se déversent des amas de toutes sortes de déchets, de déblais de matériaux de construction et de détritus.

Pourtant, l’assiette foncière de cette décharge communale, éradiquée en janvier 2012, a été retenue dans une liste de propositions de projets d’utilité publique, présentée à l’époque par la daïra d’Aïn El Turck. Une étude a même été finalisée pour la réalisation d’un projet de parc aquatique et d’un espace de détente et aires de jeux pour enfants.

Un projet initié par un privé, accepté par la wilaya, mais qui a, au final, avorté pour des raisons… obscures. Et en dépit des discours sur la relance des investissements et la promotion des zones touristiques, la localité de Cap Falcon plonge, chaque année, dans la clochardisation et la désuétude, accentuant le marasme et les difficultés au quotidien de ses habitants.

Par S.Benali