<span style='text-decoration: underline;'>Conférence de presse du wali d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Cap sur les jeux méditerranéens</span>

L’organisation des jeux méditerranéens prévus en 2021 accapare toute l’attention des autorités locales et centrales et a nécessité la tenue, le 18 juin dernier, d’un conseil interministériel présidé par Noureddine Bedoui et consacré à l’examen des préparatifs relatifs à l’organisation de cette 19e édition, avec la participation des ministres des Finances, de la Jeunesse et Sports, du Tourisme, de l’Habitat, de la Communication et des Travaux publics, ainsi qu’un représentant du secteur de la Culture, du wali d’Oran, du président du Comité olympique algérien et du président du Comité d’organisation de ces jeux.

Le Premier ministre a indiqué « que la préparation de cet événement constituait l’une des priorités du Gouvernement, ajoutant que tous les engagements pris par notre pays seraient respectés ». A mesure que l’échéance de la tenue des JM approche, les préparatifs volet infrastructures s’accélèrent d’autant que certains sites en réalisation ou en réhabilitation connaissent des difficultés d’ordre financier surtout, et qui sera pris en charge par le gouvernement qui a chargé le ministre des Finances d’examiner la mobilisation de toutes les ressources financières afin de parachever la réalisation des infrastructures et des structures devant accueillir la manifestation, selon une approche visant la rationalisation des dépenses publiques et le recours à la restructuration des opérations sectorielles enregistrées, lesquelles n’ont pas été encore lancées.

Le Premier ministre a donné ses instructions pour la mise en place d’une commission nationale dont il assurera la présidence, laquelle se réunira au moins une fois tous les deux mois et sera scindée en sous-commissions technique, organique, financière, touristique, de communication et sécuritaire, sous la tutelle des secteurs concernés. Notons que le stade olympique confié au chinois MCC est à un taux de 85 % et le village olympique à 70 % alors que la réception définitive est prévue pour, au plus tard, le mois de juin 2020.

Dans le même cadre et afin de préparer l’environnement à cet évènement, la décision de ravaler les façades des immeubles du centre-ville dont 14 au boulevard front de mer et certains groupement d’habitations comme la cité Lescure ou Dar El Hayat, fut prise fin mai et la mission a été dévolue aux Directions du logement et des travaux publics qui ont tracé un programme dans ce sens. Pour ce faire, 9 entreprises ont été retenues pour cette opération dont le délai a été fixé à 5 mois. Elle sera financée par les montants collectés sur la taxe d’habitation. Une taxe payée par le citoyen dans sa facture d’électricité.

Dans sa présentation des activités de la wilaya, le wali d’Oran a évoqué la saison estivale, lancée le 22 juin dernier et qui, chaque année, voit le phénomène de l’exploitation illicite des plages revenir avec acuité et constituant un véritable casse-tête pour les autorités locales. Pour y pallier, explique le wali d’Oran, il faut être quotidiennement présent et tenace. Les services concernés ne laissent aucun répit aux contrevenants. 20 milliards de centimes ont été consacrés pour les différents aménagements des plages alors que 345 agents ont été mobilisés pour les tâches inhérentes aux activités estivales. Signalons que déjà 5 décès sont à déplorer survenus dans des plages non autorisées à la baignade.

Le logement, un dossier, toujours d’actualité a également été évoqué par le wali qui a déclaré que quelques 25360 unités, toute formules confondues, ont été distribuées dont 9000 à caractère social.. Le relogement des occupants du site de Sidi Bachir( Bir El Djir) et celui d’El Arrarssa (Bethioua) ont permis la récupération de 24 ha offrant ainsi deux assiettes pour l’implantation d’autres projets comme celui de la formule LPA.

L’orateur annoncera que 2800 unités AADL seront attribuées à leurs bénéficiaires le mois prochain sur un total de 27000, d’ici la fin de l’année. La formule à points et qui concerne surtout les mal-logés de la commune d’Oran est sérieusement prise en charge cette fois-ci puisque la commission concernée au niveau de la daira d’Oran est à pied d’œuvre depuis déjà plusieurs mois et , est en passe d’achever ses travaux au grand bonheur des oranais qui attendent, pour certains, depuis des décennies.

L’investissement quant à lui et qui accapare toute l’attention de l’opinion publique du fait de sa sensibilité n’était pas en reste, et à notre interlocuteur de confier que depuis 2008, 883 terrains pour une surface totale de 1214 ha ont été concédés, alors qu’une opération d’assainissement a permis d’en annuler 84 pour des raisons évidentes de non lancement des projets qui y sont relatifs.

A une question d’Ouest Tribune relative à la réhabilitation du vieux bâti, Cette opération lancée en 2007 concernait au départ un programme de 600 immeubles du centre ville et seulement une soixantaine furent pris en charge et réhabilités.

Le défaut de financement est la cause principale de cet échec et une rallonge de 500 milliards est nécessaire pour la parachever et il est évident qu’il serait difficile de mobiliser un tel montant pour ce faire.

D’autre part, neuf immeubles au centre-ville d’Oran, notamment à la rue Mohamed Khemisti et la rue Larbi Ben M’hidi ont bénéficié d’une opération de réhabilitation, ainsi que trois autres au niveau de la zone de la Pêcherie d’Oran, avait auparavant indiqué le DG de l’OPGI, qui a rappelé que 15 immeubles à la rue Mohamed Khemisti et 29 autres à la rue Larbi Ben M’hidi ont été réceptionnés, fin 2018, soulignant que ces immeubles ont bénéficié d’une réhabilitation lourde comprenant la façade des immeubles, l’intérieur des logements, ainsi que l’étanchéité des toits.

Le wali répondra également à deux autres questions de Ouest Tribune concernant le projet de l’aérogare internationale et la liaison autoroutière, port-autoroute Est-Ouest. Pour le premier projet qui est à un taux de réalisation de 80%, il connait un retard préjudiciable pour la ville, le wali a affirmé qu’il sera livré à la fin de cette année.

L’autre projet, d’envergure lui aussi, subit lui aussi un retard dû, nous répond le wali, à une contrainte technique rencontrée au niveau de la réalisation du viaduc.

Il est annoncé pour la fin 2019 aussi. Quant à la deuxième rocade au 5ème boulevard périphérique, elle, sera aussi opérationnelle vers cette date aussi.

Hakim Ghali