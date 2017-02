La course vers la députation s’accélère sérieusement ces derniers temps et tend de plus en plus à prendre une grande partie de la scène politique intérieure. Il faut dire que l’entrée en lice de grosses pointures mais aussi de ministres du gouvernement actuel dans la course, donnent un tout autre relief à ces élections ternes jusque-là.

En attendant la confirmation ou l’infirmation officielle des noms de ministres qui auraient déjà retiré leur dossier de candidature, beaucoup d’observateurs suivent avec intérêt la probable entrée en lice du Premier ministre Abdelmalek Sellal qui lui a toujours bâti sa brillante carrière en dehors de mandats électifs et a surtout brillé comme un commis d’Etat qui a gravi les échelons les uns après les autres dans l’administration algérienne, avec en sus des résultats probants là où il est passé et quel que soit le poste qu’il ait occupé.

Mais face à cela, se pose le crucial fonctionnement prochain de ce gouvernement, puisque, à lire entre les lignes, les déclarations du secrétaire général du Fln, ces ministres peuvent se décharger de leur mission ministérielle, même si pour le Premier ministre la chose sera encore plus compliquée. Et il en sera de même quand les ministres du Rnd feront leur entrée dans cette campagne. Et il faut avouer que là; les choses se compliqueront encore davantage.

Mais en dehors de tout cela, il devient aujourd’hui évident que ces élections législatives prennent une importance comme jamais auparavant. Tous les partis et ils sont une majorité écrasante, à avoir annoncé leur participation, se préparent comme jamais pour arracher les premières places dans la future Apn.

Il faut dire que les nouvelles dispositions apportées dans la constitution amendée, poussent en ce sens, puisqu’elles ouvrent la pratique politique et partisane dans notre pays vers de nouveaux horizons qui remettront la pratique démocratique au sein du paysage politique algérien.

Les deals passés entre les différents partis islamistes qui ont créé des alliances fortes, la guerre fratricide entre les deux pointures le Fln et le Rnd et le positionnement des partis laïcs et démocratiques, ne sont pas fortuits et renseignent sur un nouveau repositionnement des forces politiques nationales en vue d’échéances encore plus importantes en 2019.

Par Abdelmadjid Blidi