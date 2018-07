<span style='text-decoration: underline;'>RC Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>Cap vers la Tunisie aujourd’hui</span>

4 matchs amicaux et 11 jours de stage

C’est aujourd’hui lundi, que le Rapide de Relizane s’envole, à destination de la Tunisie, pour un stage qui durera onze jours.

Ce second regroupement, après le premier sur les hauteurs de Tikdjda, va être basé sur le volet physique, mais surtout technico-tactique, afin de procéder aux réglages nécessaires, et augmenter l’aspect « cohésion » chez les poulains de Chérif Hadjar. Ce dernier nous avança, que le premier stage de Tikdjda a été très bénéfique, qui a permis d’augmenter la charge physique, et l’aspect moral de ses joueurs. Un stage, qui s’est clôturé pour rappel, avec une joute amicale et une victoire, face au pensionnaire de la Ligue Une, le PAC. Ce second stage, qui aura lieu à Ain Draham en Tunisie, sera une occasion pour bien préparer le prochain exercice, dont le but reste le retour en première division. « En Tunisie, j’ai programmé quatre matchs amicaux, selon le programme que j’ai tracé. Je remercie tous ceux qui contribuent, au bon déroulement de cette phase préparatoire du RCR. » Remarqua Hadjar.

B. Didéne