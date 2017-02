<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Caravane d’information et de sensibilisation à l’entreprenariat féminin</span>

Le wali, en compagnie du P/APW, de députés, du chef de daïra, des membres du Conseil de sécurité de la wilaya, de directeurs concernés par la création de micro-entreprises et en présence de nombreuses femmes ayant des activités issues de projets accordés par l’AN, ANGEM, CNAC, a donné hier à douze heures, le coup d’envoi de la caravane d’information et de sensibilisation à l’entreprenariat féminin.

Ainsi, cette caravane fera des tournées à travers les quartiers et cités de Mostaganem, des villages et des douars pendant une semaine pour sensibiliser la femme à créer sa propre micro-entreprise avec l’aide de l’ANSEJ, INAC, ANEM. Ladite caravane a été décidée par un accord conclu entre le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et l’OIT (Organisation internationale du travail). Après Mostaganem, la caravane se rendra à Oran. Avant, elle était à Chlef. A indiquer qu’au centre et à l’est du pays, d’analogues caravanes sont enregistrées, poursuivant le même travail. A Mostaganem, avant que le wali donne le départ de la caravane, il a visité en compagnie desdites personnalités, à la Maison de la culture, une exposition où plusieurs activités ont dressé des stands pour faire montre de leurs produits (vêtements, robes pour femmes, gâteaux, salon oriental de beauté, tour «mécanique», pains du terroir, miel. L’ANSEJ, CNAC, ANGEM, centre national de l’enseignement professionnel à distance, ANDI, agence de développement étaient présents à ladite exposition. Le wali a eu des explications, notamment les problèmes rencontrés par beaucoup d’exposantes, concernant l’absence de locaux. Ainsi, le wali a prévu ce dimanche une rencontre avec lesdites femmes pour leur remettre les arrêtés et les clés de locaux, en vue de mieux développer leurs activités. Aussi, au cours de la cérémonie organisée à l’issue de la visite de ladite exposition, il a été remis à cinq femmes des chèques de l’ANSEJ pour l’achat de deux voitures automobiles pour servir de taxi pour le transport de voyageurs pour l’acquisition de machines à coudre. Dix autres femmes ont bénéficié de matériel de coiffure et pour travaux de l’agriculture. Cependant, le wali a insisté pour les femmes des zones rurales et éloignées soient touchées et informées des crédits qui leur sont destinés par l’Etat pour pouvoir créer leurs micros-entreprises de leur choix. Dix pour cent des projets de l’ANSEJ ont été réservés aux femmes, soit 680.

Charef.N