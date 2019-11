<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Caravane médicale de l’ANP pour les localités enclavées de Skikda et Khenchela</span>

Une Caravane médicale a été dirigée mardi par le ministère de la Défense Nationale vers les mechtas et villages enclavées des wilayas de Skikda et Khenchela, a-t-on constaté.

A Skikda, cette caravane «première initiative du genre lancée par le ministère de la Défense Nationale» s’est rendue vers les localités reculés de la commune Ouldja Boulballout pour apporter «conformément aux instructions de l’Etat-major de l’armée nationale populaire (ANP) assistance aux citoyens de ces localités isolées», a indiqué le commandant du secteur militaire opérationnelle de la wilaya, le colonel Mokhtar Djedioui.

La caravane se rendra ainsi aux mechtas Hadj Ali, El Harek et Oum Dhaou qui totalisent 1.650 habitants et se trouvent à 100 km du chef-lieu de wilaya, selon le même officier qui a précisé que la caravane à disposition de laquelle se trouve une ambulance est encadré par quatre médecins et cinq infirmiers qui assureront consultations médicales et fourniture de médicaments. Trois autres caravanes similaires seront dirigées prochainement vers les localités reculées des communes d’Ouled Hebaba, Essabt et Oued Zehour, a ajouté le colonel Djedioui.

Dans la wilaya de Khenchela, une équipe médicale militaire de l’hôpital militaire régional universitaire «colonel Abdelaali Benbaatouche» s’est déplacée au village Siar dans la commune de Chechar (80 km au Sud de la wilaya) prodiguant gracieusement consultations médicales générales et spécialisées aux habitants de Siar et des villages voisins de Zaouïa, El Ouendoura et El Amra. Des médicaments ont été fournis aux malades dont certains ont été orientés vers l’hôpital militaire «colonel Abdelaali Benbaatouch» à Constantine pour y être suivis. Selon le chargé de communication au secteur militaire de Khenchela, le commandant Kherissi Tarek, l’initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuelle des services sanitaires militaires relatif à la prise en charge sanitaire des habitants des localités reculées.

Cette action est appelée à toucher à l’avenir le reste des habitants des mechtas et villages de la wilaya, selon la même source. Des médecins et paramédicaux de la 5ème région militaire ont participé à cette action qui figure parmi «les missions humanitaires de l’ANP», a ajouté le même officier. L’initiative programmée le long de toute l’année a suscité la satisfaction des citoyens qui ont salué l’assistance médicale apportée par les médecins de l’armée nationale populaire jusqu’à leurs localités reculées.