<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Caravanes de solidarité au profit de plus de 6.000 familles à Sidi Bel-Abbes, Nâama et El Bayadh</span>

Covid-19 : Caravanes de solidarité au profit de plus de 6.000 familles à Sidi Bel-Abbes, Nâama et El Bayadh

Trois caravanes de solidarité ont sillonné lundi les wilayas de Sidi Bel-Abbes, Nâama et El Bayadh pour venir en aide à plus de 6.000 familles dans le besoin durement éprouvées par le confinement sanitaire de prévention contre la pandémie du Coronavirus.

Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, trois caravanes de solidarité chargées de 1.997 kits alimentaires au profit des familles nécessiteuses affectées par le confinement sanitaire ont pris le départ vers 11 communes au sud de la wilaya, selon le directeur de l’action sociale, Daho Nedjadi, indiquant que cette opération a touché les localités éloignées et les zones d’ombre disséminées à travers les daïras de Moulay Slissen, Marhoum, Ras El Ma et Tenira. Les denrées alimentaires, chargées et transportées à bord de 22 véhicules, ont été collectées avec la contribution d’instances publiques et de bienfaiteurs, a-t-on fait savoir. Le wali, Mustapha Limani, qui a donné le coup d’envoi de cette opération de solidarité, a affirmé que cette initiative se poursuivra durant le mois de Ramadhan pour toucher l’ensemble des catégories ciblées parmi les familles nécessiteuses durement affectées suite au confinement sanitaire imposé à travers l’ensemble du territoire de la wilaya, exhortant les présidents des assemblées populaires des communes concernées par cette caravane, à mettre à contribution en commun les cellules de quartiers et la société civile dans l’opération de recensement des familles devant bénéficier des aides.

Pour rappel, il a été procédé récemment à la distribution d’importantes quantités de denrées alimentaires au profit des habitants des douars et les zones enclavées à la faveur des caravanes précédentes. Une opération organisée à l’initiative des directions du commerce, de concert avec les services de l’agriculture. Dans la wilaya de Nâama, cinq caravanes de solidarité se sont dirigées vers différentes régions enclavées pour faire bénéficier les familles et catégories affectées par le confinement sanitaire, chargés de 2.000 kits alimentaires, en sus des produits de désinfection et de nettoiement et autres moyens de protection et matériels au profit des personnes aux besoins spécifiques et des malades chroniques.

Le directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya, Chamkha Mohamed , a indiqué que les colis alimentaires sont des contributions du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et d’instances publiques, d’opérateurs privés et de bienfaiteurs, ajoutant qu’il a été fait appel au concours de la cellule de rapprochement de proximité des communes et comités de quartier dans l’opération de recensement des familles affectées nécessitant de telles aides. Il a été procédé, récemment, à la distribution de kits alimentaires au profit des habitants des localités et régions éloignées et zones d’ombre, disséminées à travers les 12 communes de la wilaya par cette chaîne de solidarité agissante, forte de quatre caravanes chargées de plus de 1.400 colis alimentaires, selon la même source.

Parallèlement à cette action de solidarité, une campagne de sensibilisation a été organisée comme mesures prises pour faire face à la pandémie du Covid-19 , a-t-on fait savoir. Par ailleurs, une opération de distribution de 2.192 couffins de solidarité a été effectuée au profit des habitants des zones d’ombre, entamée aujourd’hui au niveau de la wilaya d’El Bayadh, dans le cadre de la prise en charge de 2.192 familles réparties à travers 42 zones d’ombre existantes au niveau de 12 communes. Cette opération a vu la participation de nombreux bienfaiteurs, d’agriculteurs et de chefs d’entreprises, a indiqué le wali d’El Bayadh, Kamel Touchène qui a présidé une cérémonie de départ de la première caravane.

Il est prévu l’organisation, mercredi prochain, d’une autre opération de solidarité au profit d’autres familles dans le besoin et habitants des zones d’ombre à travers le reste des communes. De son côté, le directeur de wilaya de l’action sociale et de la solidarité, Moumene Laïd, a indiqué à l’APS, que ces initiatives ont touché, en totalité, plus de 6.000 familles nécessiteuses.

Les services de l’action sociale avaient procédé, il y a peu, à la distribution de près de 500 colis alimentaires aux familles pauvres dont 100 colis au profit des familles nomades, disséminées à travers plusieurs les régions enclavées de la wilaya d’El Bayadh, a-t-on relevé de même source.