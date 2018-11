<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Caravanes scientifiques et culturelles pour consolider l’héritage spirituel</span>

Dans le cadre de ressusciter l’esprit et les valeurs millénaires défendues au cours des étages par les penseurs, cheikhs et savants pour la préservation de l’identité de la personnalité du peuple algérien, une caravane scientifique et culturelle, dépêchée d’Alger, à l’initiative du ministère des Affaires religieuses et des Waqfs, arrivera aujourd’hui à Mostaganem pour animer des conférences à l’intention des citoyens, notamment les jeunes.

Les conférences qu’animeront des docteurs et des spécialistes, porteront sur les œuvres et les parcours des grands maîtres de Mostaganem et de sa région, tels Mostéfa Remaci, le cheikh Sidi Ahmed Alaoui, Sidi Lakhdar Benkhelouf, cheikh Mostéfa Benkara et l’historien Moulay Belhamissi. Ces maîtres, auteurs de plusieurs ouvrages, ont réussi à transmettre le message religieux à travers le monde. A titre d’exemple, le grand maître de l’illumination soufie, Sidi Ahmed Alawi, fondateur de la taroka qui porte son nom, est parvenu au début du vingtième siècle, à faire son prestige à toutes les contrées (les pays musulmans, l’Europe et les Amériques). Sa Tarika a séduit des intellectuels occidentaux aux.

Ces intellectuels peinés par une civilisation mécanisée qui oublieuse du cœur, a réduit le monde à une froide géométrie, le cheikh Alawi a su, par sa véritable science spirituelle, les décharger des lourds dossiers de l’intelligence en leur faisant atteindre d’un bon le divin. le cheikh Alawi était aussi un talentueux journaliste et a fondé un journal «Balagh El Djezairi» qui portait son message, non seulement à l’Algérie, mais également à toute l’Afrique du Nord, le Moyen Orient, la France, l’Angleterre et les Amériques (voir livre) «la montée du nationalisme algérien» de Abou El Kacem Saâdallah).

La lecture des nombreux articles que cheikh Alawi publia dans ce journal, fait apparaître qu’il accordait une importance particulière à tous les secteurs de l’activité humaine en son temps. Il y relevait les lacunes, les insuffisances, les déviations et suggérait des solutions à chaque cas.

Le cheikh Alawi a écrit plusieurs ouvrages de théologie et de mystique musulmane. Ils constituent un élément précieux pour celui qui est en quête de la vérité. Ainsi, le lancement de ladite caravane à Mostaganem, et d’autres à travers les wilayas du pays, organisés par le ministère des Affaires religieuses en collaboration par le centre culturel islamique, tendent à faire connaître l’héritage écrit de nos savants et penseurs qui n’ont pas dérogé à leur noble mission de transmettre le message religieux et de donner une belle image de l’Islam, compris dans son sens universel, véhiculant la fraternité, la tolérance, le pardon, l’entre aide et combattant les discordes, la haine, le racisme et les idées destructrices qui visent à éloigner les Algériens de leur héritage religieux, notamment le rite malékite (référent).

Selon les organisateurs, lesdites caravanes soient l’interface à travers laquelle, les jeunes générations peuvent connaître l’histoire de leur pays en revisitant les œuvres de ses savants.

Cependant, il est plus nécessaire d’intégrer les noms de nos savants et leurs œuvres dans les manuels scolaires pour une bonne formation des élèves qui seront les hommes de demain, échappant à la politique de la globalisation, (nouvelle forme de colonialisme). Même les Imams doivent aussi agir dans le même sillage pour éviter à la société un dérapage.

Charef.N