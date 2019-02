Carences et incohérences irréductibles

Malgré les efforts indéniables de quelques responsables locaux, malgré les crédits colossaux engagés par l’Etat dans les différents secteurs du développement local, dans bon nombre de communes de la wilaya oranaise, notamment à AIn El Turk, c’est encore et toujours le règne du laisser-aller et du chaos dans la prise en charge du cadre de vie collectif et du respect des règles et des Lois de la république. Malgré les avertissements, les mises en garde, les rappels à l’ordre des responsables locaux successifs, la grande zone dite touristique de la Daira d’Ain El Turk reste, depuis des décennies, toujours livrée aux mêmes fléaux, aux mêmes carences et aux mêmes dérives qui ont fini par ruiner les espérances et les belles perspectives de développement local, axé sur le tourisme balnéaire digne de ce nom. Tout a été dit et écrit pour dénoncer le lamentable état des lieux de ces communes côtières et de leurs plages livrées, depuis des années, aux médiocres improvisations et aux douteux rafistolages annuels annonçant les saisons estivales. Et tous les observateurs avertis constatent que les échecs répétés ne sont que le résultat de ces gestions municipales obsolètes, menées par des acteurs en majorité éloignés du véritable terrain des attentes sociales et des impératifs du développement local. Il y a prés de dix ans, en 2010, l’ancien chef de Daira, alors en poste, affirmait avec grand optimisme à la presse locale, que «tous les bidonvilles de la daira d’Ain El Turk seront rasés avant 2012» et que «le vaste programme de logement en cours de réalisation, permettra de répondre aux besoins de recasement des occupants de bidonvilles ainsi qu’aux 6500 demandeurs de logement social recensés en 2011, à travers la seule Commune d’Ain El Turk». C’était sans compter sur les carences, les retards, les passe-droits, les fraudes et les dérives scandaleuses qui ont toujours marqué ce dossier du logement et du recasement pris en otage par un système local aux contours proprement mafieux. A l’image de ces infrastructures communales occupées illégalement, des espaces publics squattés par des baraques illicites, de placettes et espaces verts abandonnées clochardisées, de l’entretien des voiries et de la maintenance urbaine inexistante… Les nombreux exemples de carences et d’incohérences ne cessent encore de s’accumuler. Jusqu’à quand?

Par S.Benali