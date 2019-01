<span style='text-decoration: underline;'>A-t-on appris mercredi à Oran auprès des organisateurs </span>:<br><span style='color:red;'>Carrefour international de l’industrie scientifique et technologique, début avril à Alger</span>

La 2ème édition du Carrefour international de l’industrie scientifique et technologique (CIIST-2019) aura lieu du 1er au 4 avril prochain à Alger, a-t-on appris mercredi à Oran auprès des organisateurs.

Cette nouvelle édition sera marquée par un concours international du projet de création de la meilleure entreprise innovante, a précisé le commissaire de l’événement, Mustapha Rahmani, lors d’un séminaire, tenu à l’Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf (USTO-MB).

Quelque 5.000 professionnels des secteurs scientifique et économique sont attendus au CIIST-2019 qui verra la participation de 300 exposants et l’animation d’une trentaine de rencontres thématiques, dont des conférences et ateliers, a indiqué M. Rahmani. Le concours prévu à cette occasion est ouvert aux cadres universitaires, chercheurs scientifiques, inventeurs, diplômés des instituts de formation spécialisés et autodidactes, a-t-il fait savoir.

Selon le même responsable, des récompenses financières seront offertes aux dix premiers lauréats qui bénéficieront également d’une formation gratuite de 6 mois dans la gestion d’entreprise innovante. L’utilité économique et industrielle du projet, son originalité, ses aspects innovants et le nombre d’employés à embaucher dans la future petite et moyenne entreprise (PME), figurent parmi les principaux critères d’évaluation des candidatures, a-t-on expliqué. Des étudiants et jeunes chercheurs ont assisté au séminaire tenu à l’USTO-MB sous la thématique de la valorisation de la recherche scientifique et de la promotion du montage des PME innovantes. Cette rencontre de dimension régionale fait suite à celle tenue à Alger le 16 janvier dernier, consacrée à «L’industrie scientifique et technologique : stratégie de développement et mécanismes d’intégration».

Deux autres séances régionales sont programmées le 20 février à Constantine et le 20 mars à Ouargla, dédiées respectivement aux «dispositifs d’investissement et d’aide à la création de PME» et à «l’entreprise innovante dans la diversification économique pour la décennie à venir».