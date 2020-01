<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Carton rouge Des U 19 orphelins dans leur ville</span>

Samedi dernier, les juniors de l’USMBA, ont gagné par trois buts à un face au MCO au stade des Trois Frères Amarouche de SBA.

Juste-là, tout est parfait, mais là où le bât blesse, les U19 de la Mekerra se sont présentés chez eux sans staff technique et aucun dirigeant, que ce soit le DG qui prétend être au chevet des jeunes catégories, où encore le DTS qui marqua son absence et on ne sait quel rôle joue-t-il. Pourquoi donc cette indifférence envers les jeunes au point où on avait remarqué que le staff médical endossa la tunique d’entraîneur pour diriger les juniors du banc de touche, on aura tout vu !

B.Didéne