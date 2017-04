<span style='text-decoration: underline;'>Au lendemain du premier tour de la présidentielle en France</span>:<br><span style='color:red;'>Ce que gagne l’Algérie avec Macron</span>

Après un quinquennat de François Hollande globalement positif, à l’exception de l’épisode de la visite de Valls à Alger, il est attendu un approfondissement du partenariat entre les deux pays.

Alger: Smaïl Daoudi

Les sondages ne se sont donc pas trompés dans leurs prévisions du résultat de l’élection présidentielle française. Emmanuel Macron et Marine Lepen animeront le second tour d’une présidentielle qui, malgré quelques retournements de situations, n’a pas véritablement donné lieu à des surprises. Tous les observateurs, de la scène française, s’accordent déjà sur la victoire finale du candidat d’En Marche ! Les instituts de sondages le donnent largement vainqueur devant la candidate du Front national, le 6 mai prochain. C’est dire qu’en remportant le premier tour, Macron est assuré d’être le prochain président de la cinquième République française.

Cette victoire attendue est vue, par de nombreux analystes, comme étant celle de la Finance, alors que d’autres mettent en avant la défaite des partis traditionnels qui animaient, jusque-là, l’alternance au pouvoir en France. Pour l’Algérie, l’arrivée de Macron au Palais de l’Elysée est, de loin, la meilleure nouvelle pour l’approfondissement des relations algéro-française. En effet, dans l’offre présidentielle française, seul le candidat d’En Marche ! a fait le traditionnel déplacement d’Alger et a montré une grande disponibilité à solder le passif mémoriel entre les deux Etats. Dans un entretien accordé à une télévision privée algérienne, Emmanuel Macron a qualifié la colonisation française en Algérie de crime contre l’humanité. Sa déclaration a suscité beaucoup de remous au sein de la classe politique de l’Hexagone, sans que cela ne l’amène à renier les propos qu’il a tenus à Alger.

Outre cette volonté d’en finir avec le passif colonial, par la meilleure voie qui soit, en reconnaissant officiellement ses méfaits sur le peuple algérien, le très probable nouveau président français dit baser sa politique économique sur le développement de l’axe Alger-Paris. Les entretiens qu’il a eu avec les responsables algériens ont été, soutient-il, très fructueux et il se dégage une réelle volonté de construire une relation algéro-française aussi forte que celle qui lie la France à l’Allemagne.

Avec Emmanuel Macron, les perspectives de coopération entre l’Algérie et la France sont excellentes, tant au plan économique que stratégique. Après un quinquennat de François Hollande globalement positif, à l’exception de l’épisode de la visite de Valls à Alger, il est attendu un approfondissement du partenariat entre les deux pays. Il n’est pas interdit, à ce propos, de prévoir le quitus pour le lancement de l’usine Peugeot et un renforcement de la présence de la compagnie d’hydrocarbures française, Total, en Algérie. Il reste qu’au delà de ces deux exemples «médiatiques» des relations entre Alger et Paris, les deux partenaires pousseront leur coopération à un autre cran autrement plus stratégique.

Le très probable nouveau président français a cinq année pour réaliser le saut qualitatif qui replacerait son pays dans la dynamique d’une Afrique qui bouge. L’Algérie est la seule véritable porte du continent. Mais avant, il faudra prioritairement refonder les relations algéro-françaises. Pour cela, il faut oser dire les quatre vérités sur la colonisation et travailler avec l’Algérie d’égal à égal. Cinq ans, c’est peut être assez, mais les embûches à une grande œuvres de rapprochement entre la France et l’Algérie sont encore assez nombreuses.