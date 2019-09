<span style='text-decoration: underline;'>Première sortie du nouveau wali Djellaoui Abdelkader</span>:<br><span style='color:red;'>«Ce que j’ai vu ne me plaît pas»</span>

La première sortie du nouveau wali Djellaoui Abdelkader au lendemain de sa prise de fonction, a été le stade de Belgaid, (JM 2021 oblige). Et première déception.

Après avoir pris connaissance de la consistance du projet en chantier et ses différents lots, le tout nouveau wali d’Oran n’est pas allé par quatre chemins pour mettre les points sur les «i» quand il s’est aperçu que le chantier était vide, aucun ouvrier ne se trouvait sur le site si ce n’est la présence de deux bulls en train d’effectuer le terrassement du terrain en prévision de la pose du gazon prévue le mois prochain.

A la question du wali concernant l’absence flagrante du personnel, le chef de chantier a avancé le nombre de cinquante ouvriers présents et au wali de demander à les voir. Et là ahurissement de tous les présents y compris les Chinois de MCC, l’entreprise réalisatrice dont les responsables n’ont pu donner d’explications plausibles, car, ces ouvriers étaient introuvables.

Devant cet état de fait, le wali a instruit ses collaborateurs d’adresser un avertissement à tous les intervenants, du maître de l’ouvrage (DEP) au bureau d’études en passant par MCC. Il exigera la transmission de la copie de cet avertissement aux différents ministères concernés. Il dira que «ce que j’ai vu ne me plaît pas, il y a un relâchement criard et un chantier pareil doit être une fourmilière».

Il ne croit pas si bien dire car, c’est l’Algérie et non pas Oran qui s’est engagée envers le comité international de jeux méditerranéens à livrer toutes les infrastructures d’ici juin 2020 et cet engagement doit être honoré sous peine de voir cet événement déplacé vers un autre pays. La question de la pelouse a été longuement débattue et une délégation de cadres locaux doit se déplacer sur Alger pour relever tous les problèmes survenus au gazon du 5 juillet et éviter de ce fait, les mêmes erreurs.

Rappelons, que le complexe sportif est scindé en deux lots. Le stade lui-même et les structures complémentaires. Si le premier est à 90% de réalisation, le second accuse un retard dû à différentes contraintes. Il se compose de la salle omnisports (25%), du centre nautique (20%) et de l’aménagement extérieur (15%). En tous cas, cette première sortie a clairement édifié le nouveau wali qui sait à quoi s’en tenir dans le futur et qui nous déclare que le projet en entier, sera réceptionné dans les délais prévus insistant sur l’implication de tout le monde pour la réussite de cet évènement qui va changer «le visage» d’Oran.

Hakim Ghali