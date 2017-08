<span style='text-decoration: underline;'>Temmar Abdelwahid nommé ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville </span>:<br><span style='color:red;'>Ce que lui doit Mostaganem</span>

Après deux années comme wali de Mostaganem où il s’est distingué par un travail caractérisé par une politique innovante et novatrice dont certains projets comme les zones d’activités communales et les camps de toiles au bord de la mer, ont été pris comme modèle par le ministère de l’Intérieur et les appliquer à forces de recette, Temmar Abdelhamid a été nommé ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville jeudi dernier par le président de la République lors du mouvement partiel.

Ainsi, Temmar Abdelwahid est désormais à la tête du département ministériel où il a passé de longues années avant d’être wali de Mostaganem d’août 2015 au dix huit du mois courant, vingt sept ans, successivement comme directeur de wilaya d’Oran, inspecteur et directeur central. Le nouveau ministre de l’urbanisme et de l’habitat est diplômé en architecture et n’aura décroché pour un troisième cycle dans cette spécialité dont il incarne le seul expert algérien membre de la prestigieuse association internationale des urbanistes. Il a effectué des missions à l’étranger dont les Etats-Unis d’Amérique, aiguisant ses connaissances en matière d’urbanisme par le contact d’experts étrangers et l’échange d’expériences. A Mostaganem, grâce à l’initiative de Temmar, les lignes maritimes Mostaganem-Valence-Barcelone sont ouvertes de même que le train de voyageurs est entré en activité au mois de mai 2016 après un arrêt de vingt ans. Ce train relie Mostaganem-Mohammadia et vice versa. Un service de thérapeute anti cancer est en cours de réalisation et l’infrastructure qui abrite les services des urgences médicales, ne répondent aux normes, connaît des travaux de réhabilitation depuis quelques mois. A l’hôpital «Che Guevara» un service de pédiatrie a été conçu. On attend les équipements pour l’ouvrir aux enfants cancéreux. Le secteur du Tourisme connaît un développement par de nouvelles structures et complexes. Au mois de juillet dernier, le ministère du Tourisme a posé la première pierre pour la réalisation de l’hôtel «IBIS» et le bassin laitier est en train de se former. L’habitat connaît un début de soulagement, notamment à Mostaganem où des demandes de logements sociaux attendaient depuis 1998. Les autres communes de la wilaya enregistrent des distributions de temps en temps de logements tous types confondus. Le secteur sportif a connu lui aussi un net développement caractérisé par l’organisation de divers championnats internationaux. Les travaux de réhabilitation et de rénovation du stade «Commandant Faradj» de Mostaganem, seront terminés dans quelques mois. Et plusieurs projets de grande importance, tel que le futur pôle urbain de Mostaganem. L’ouverture le mois dernier du parc de loisirs et animalier de Kharrouba qui attire de nombreux visiteurs, sans oublier l’autorisation de dix nouvelles plages, sont également au compte de Temmar, comme les projets sus cités.

Aussi, sur initiatives de ce responsable, la wilaya, ensuite les chefs des daïras, ont ouvert des pages facebook pour communiquer aux citoyens leurs activités et recevoir leurs avis et suggestions et aussi répondre à leurs doléances. Les habitants souhaitent un nouveau wali, capable de reprendre l’élan de Temmar.