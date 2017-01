<span style='text-decoration: underline;'>Elections, inflation, logements, coupe d’Afrique…</span>:<br><span style='color:red;'>Ce que nous réserve 2017</span>

On pourra affirmer sans risque de se tromper, que l’année 2017 sera celle des politiques, des opérateurs économiques, des footballeurs, mais elle sera surtout celle des électeurs, des travailleurs et des supporters de l’EN, donc de l’ensemble des Algériens qui verront leurs espoirs récompensés ou déçus.

Alger; Smaïl Daoudi

La nouvelle année s’annonce plus intense que celle qui l’a précédée. A tout point de vue, 2017 est incontestablement plus intéressante avec des rendez-vous curieux, tant au plan politique que socioéconomique. Les Algériens ne «chômeront» pas. Des défis, des réalisations, des victoires et épreuves seront au rendez-vous. Ainsi, cette année est éminemment électorale avec deux scrutins à la clé. Les élections législatives et locales qui se tiendront en mai et novembre, ne ressembleront pas aux scrutins passés. Et pour cause, elles seront caractérisées par la participation de l’ensemble de la classe politique. C’est une première depuis l’ouverture démocratique. C’est d’abord une grande victoire pour la nation, mais ensuite un défi pour les partis politiques et la société. Le double enjeu du taux de participation et de la double transparence est de nature à faire admettre le pays dans une nouvelle phase de sa vie politique. Une réconciliation des Algériens avec leur système politique et l’appropriation par l’opposition de l’acte électoral sont les aboutissements espérés par l’ensemble de la société qui pourrait trouver dans la nouvelle Constitution, qui accorde des droits à l’opposition parlementaire, un moyen d’émancipation politique avérée.

Cette année s’annonce donc sur une promesse politique sans précédent dans l’histoire de l’Algérie indépendante. Les Algériens y seront certainement attentifs, d’autant que l’aspiration à la paix et à la stabilité figure sur une bonne place dans leurs vœux, au vu de l’inquiétante situation qui prévaut dans des pays voisins. Mais pour autant, ils savent que la quiétude est aussi une affaire de paix sociale. A ce propos, l’on annonce une année 2017 plus inflationniste que la précédente, avec un pouvoir d’achat en baisse et des fins de mois plus difficiles. Ces appréhensions ne sont pas nouvelles et le choc n’en sera pas moins dur. Mais au plan social, l’année qui arrive n’est pas faite que de mauvaises nouvelles. On en a pour preuve, la poursuite de l’ambitieux programme de relogement avec en prime la livraison du gros du programme AADl 1 et AADL 2, ainsi que le début de la fin des bidonvilles dans de nombreuses grandes villes du pays. L’accès à un logement décent, c’est aussi du pouvoir d’achat de gagner, notent les observateurs. Les loyers que payaient les ménages, seront divisés par deux ou trois. 2017 sera la dernière année de la crise du logement en Algérie. C’est la promesse du gouvernement et il semble qu’elle sera tenue.

Cela pour dire que des centaines de milliers de familles algériennes ne verront pas dans 2017 une année à oublier, bien au contraire. Il en est même bien plus qui en conserveront un bon souvenir, puisqu’elle sera celle de leur recrutement. En effet, au plan économique, il est attendu dans les tout prochains mois, l’entrée en production de nombreux complexes dans de nombreuses filières industrielles. Dans la mécanique, le géant Volkswagen lancera sa production en Algérie. Dans la sidérurgie, le mega-complexe de Bellara, la relance d’El Hadjar et autres projets avec les Turcs, permettra au pays de faire de substantielles économies de devises. Dans la cimenterie c’est le même schéma, la pétrochimie, les énergies renouvelables, l’agriculture, l’économie du savoir… constituent des filières qui ont amorcé des investissements lourds, censés donner leurs fruits dans le courant de l’année. L’Algérie est appelée à améliorer son PIB hors-hydrocarbures et hausser ses exportations dans plusieurs secteurs d’activité.

Ces perspectives à court terme, viendront conforter les finances du pays. A ce propos, le déficit prévisionnel estimé à 12 milliards de dollars, pourrait être revu à la baisse en raison du comportement attendu du marché pétrolier international, puisque l’on s’attend à un prix supérieur à 55 dollars le baril. On miserait même en toute objectivité sur un niveau de prix aux alentours des 60 dollars le baril. Sachant que la loi de Finances 2017 est basée sur un pétrole à 50 dollars le baril, l’embellie pétrolière annoncée, adossée à l’augmentation de la production industrielle, hors hydrocarbures et la baisse des importations, aura un effet positif sur le déficit qui sera certainement beaucoup moins important que prévu.

Cette année ne sera pas seulement politique et socioéconomique, elle sera également footballistique. D’ailleurs, le premier grand événement de 2017 n’est autre que la Coupe d’Afrique des Nations. Et ce sera également le sport roi qui constituera le dernier événement de l’année à travers le dernier match des éliminatoires pour la coupe du monde de 2018. Plus que du sport, le football est un facteur de stabilité et un indice d’optimisme pour la société. C’est, de fait, l’un des sujets dominant pour cette année. On pourra donc affirmer sans risque de se tromper, que l’année 2017 sera celle des politiques, des opérateurs économiques, des footballeurs, mais elle sera surtout celle des électeurs, des travailleurs et des supporters de l’EN, donc de l’ensemble des Algériens qui verront leurs espoirs récompensés ou déçus.