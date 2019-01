<span style='text-decoration: underline;'>Aux plans politique, économique, social et sportif</span>:<br><span style='color:red;'>Ce que nous réserve 2019</span>

Toutes les prévisions reposent sur le comportement du pétrole à l’échelle internationale. Débuté à des prix très proches du niveau de référence fixé par la loi des Finances 2019, à savoir autour de 50 dollars, l’or noir est le principal motif de stress pour le gouvernement, comme pour la société. Mais malgré cette entame d’année assez problématique, les observateurs prédisent un prix moyen, au dessus des 60 dollars le baril, sur toute l’année.

L’ année 2019 ne sera pas de tout repos pour les Algériens, tant les rendez-vous importants, les étapes décisives et les attentes sociales viendront ponctuer une année visiblement pas comme les autres. Et pour cause, elle sera d’abord électorale, avec la présidentielle d’avril prochain qui a suscité déjà les passions de la scène politique depuis des mois. Il est clair que l’avènement de la nouvelle année ajoute son lot de stress à une classe partisane, pas encore très engagée dans la bataille. Il va sans dire que plus le rendez-vous de la convocation du corps électorale, prévu pour les toutes prochaines semaines, approche, plus la tension augmentera au sein des états major de partis. Les quelques congrès annoncés pour les deux prochains mois porteront certainement la marque du prochain rendez-vous électorale. Ce seront autant d’événements intermédiaires qui capteront, à des degrés divers, l’attention de l’opinion nationale et constitueront autant d’étapes intermédiaires alimentant le débat politique, jusqu’au jour J.

L’événement politique, aussi capital soit-il, ne détournera pas moins l’intention des Algériens sur le défi économique majeur, celui de la diversification de l’économie. Dans ce chapitre, 2018 aura été une année de «mise en bouche» et 2019 devra constituer le coup de starter de la stratégie de diversification avec pas mal de projets qui démarreront, d’autres seront réceptionnés et surtout, cette année portera la marque de la confirmation d’une ligne de conduite volontairement tournée en direction de la promotion du produit national à l’exportation, notamment. En effet, dans de nombreuses filières industrielles, le mot d’ordre est de donner un sens concret à un développement conséquent. Ainsi, dans la sidérurgie, le textile, le ciment, l’électronique, la mécanique et l’agroalimentaire qui ont déjà réalisé des opérations d’exportation, l’ambition affichée par l’Algérie consiste à booster tous ces secteurs pour faire des chiffres à l’export très visibles ou tout au moins plus importants.

Cela devrait passer par un effort d’investissement soutenu, ce que prévoit d’ailleurs la loi des Finances, mais aussi par la mise en œuvre effective de la nouvelle stratégie des exportations. Le ministre du Commerce qui a annoncé cette stratégie, promet de faire de 2019, l’année des exportations par excellence. Les Algériens qui savent combien ce genre de prouesses est vital pour le pays attendent avec une pointe d’impatience le déploiement de l’Algérie en Afrique, dans la région arabe et même en Europe. Personne, parmi les observateurs ne misent sur des résultats exceptionnels, mais les premiers fruits peuvent déjà être cueillis jusqu’à agir positivement sur la balance commerciale du pays, le marché de l’emploi locale et la qualité d’un marché national qui, en boostant la consommation, donne de la perspective à l’économie du pays.

Toutes ces prévisions encourageantes reposent, tout de même, sur le comportement du pétrole à l’échelle internationale. Débuté à des prix très proches du niveau de référence fixé par la loi des Finances 2019, à savoir autour de 50 dollars, le baril, l’or noir est le principal motif de stress pour le gouvernement, comme pour la société. Mais malgré cette entame d’année assez problématique, les observateurs prédisent un prix moyen, au dessus des 60 dollars le baril, sur toute l’année. Les baisses de productions actées par l’Opep et ses alliés, devraient donner leurs résultats dans les semaines à venir. Il y a, pour ainsi dire, de fortes chances que l’année commerciale soit aussi «clémente» que la précédente, avec des déficits plutôt gérables. Associés à une dynamique économique que le gouvernement voudrait plus solides, les indices macroéconomiques que sont le taux de chômage et l’inflation devraient être maîtrisés malgré la poursuite du financement non-conventionnel.

Cela amènera un front social plutôt apaisé, notamment en raison de l’absence de taxes supplémentaires. De fait, le pourvoir d’achat des Algériens, même si tous les observateurs s’accordent sur son érosion, ne baissera pas fortement. En un mot comme en mille, les Algériens ne s’enrichiront pas, ne s’appauvriront pas également. En fait, au plan social, 2019 sera la copie conforme de la précédente.

Cela n’empêchera pas le moral des Algériens de prendre «l’ascenseur» en raison de la participation des Verts à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football. Le premier rendez-vous avec la CAN, sera le 9 janvier prochain où l’on connaitra le nom du pays qui accueillera la fête du foot africain.

La seconde station, ce sera en mars pour le dernier match pour la qualification. Bien que sans enjeu pour l’Algérie, il sera motif de joie pour les supporters.

L’été 2019 sera le grand rendez-vous des Algériens avec leurs Fennecs. A cette époque de l’Année, la présidentielle sera derrière nous, on saura la direction prise par les prix du pétrole et combien les entreprises nationales auront exporté. Mais quelqu’en soit la situation politique et les chiffres de l’économie, personne n’empêchera les Algériens de faire une méga-fête, en cas de victoire finale des Verts.

Alger: Smaïl Daoudi