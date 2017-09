L’une des plus vieilles démocraties au monde, l’hyper puissance économique, la plus grande armée de la planète. Une seule nation, peut se targuer d’avoir tous ces qualificatifs. Il s’agit des Etats-Unis d’Amérique. Considérés par tous comme les Gendarmes du monde, ses présidents ont souvent agi comme des mercenaires, avides de gain rapide et facile. Ils ont déclenché des guerres, suscité des massacres, leur armée a contribué à la destruction de plusieurs pays avec ce que cela suppose, comme paupérisation des sociétés et plus grave encore, alimentation de l’hydre terroriste. A chaque président US sa guerre, ses victimes innocentes et ses milliards de dollars, engrangés par le complexe militaro-industriel américain.

Aucune personne sensée en ce bas monde, n’ignore la responsabilité de l’Amérique de Reggan, de Clinton, de Bush, père et fils, et de Obama, dans l’état actuel du monde. De l’Irak à la Syrie, en passant par la Libye pour ne citer que les conflits encore «fumants», l’empreinte des Etats-Unis est plus que visible.

Tous ces présidents se sont, néanmoins, tracés des lignes rouges. Ils se donnent le droit de jouer, avec la vie des petite gens, mais veillent à ne pas attenter à l’équilibre stratégique des forces en présence. Ils usent pour ce faire, de discours diplomatiques et privilégient le dialogue, lorsque la force militaire peut conduire au chaos. C’est dans ce cadre que le programme de dénucléarisation avec la Russie a été signé, que l’accord sur l’énergie atomique iranienne a été conclu, et même que les Etats-Unis ont fini par souscrire au programme sur le climat. Pour ces trois dossiers, l’avenir de l’humanité et donc du peuple américain est en jeu, d’où l’attitude «responsable» des présidents US.

Le monde a pris l’habitude de ce genre de dirigeants, certes, cyniques, mais tout de même réalistes et ouverts à la «négociation», lorsque celle-ci leur est imposée d’une manière ou d’une autre. Il se trouve que cette «race» du président a été remplacée par une autre et est personnifiée par Donald Trump. Cet homme, qui passe donc par le énième gendarme du monde, veut sortir de l’accord sur le climat, remettre en cause ce qui a été réalisé sur le nucléaire iranien et pulvériser la Corée du nord. Rien que ça.

Ainsi, la vieille démocratie américaine, a mis sa puissance économique et son immense armée, entre les mains d’un individu, qui, en plus d’avoir les défauts de ses prédécesseurs, est un véritable adolescent complexé, qui risque de faire exploser la planète.

Par Smaïl Daoudi